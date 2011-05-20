به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سی و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18 امروز جمعه با برگزاری 9 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد. با نتایجی که در این دیدارها رقم خورد وداع پیکان قزوین و پاس همدان لیگ برتر قطعی شد.

- نتایج دیدارهای هفته سی و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* سایپای البرز 2 - سپاهان اصفهان یک

گل‌ها: کریم انصاری‌فرد (34 و 40) برای سایپا و میلوراد یانوش (59) برای سپاهان

* ذوب آهن اصفهان 2 - استیل آذین تهران صفر

گل‌ها: محمد قاضی (61) و حسین ماهینی (74)

* پاس همدان صفر - استقلال تهران 2

گل‌ها: آرش برهانی (36) و فرهاد مجیدی (81)

* صنعت نفت آبادان یک - تراکتورسازی تبریز 3

گل‌ها: روح الله عرب (84) برای صنعت نفت آبادان و داود دانش دوست (36)، علی علیزاده (71) و مسعود ابراهیم زاده (88) برای تراکتورسازی تبریز

* پرسپولیس تهران 5 - پیکان قزوین یک

گل‌ها: هادی نوروزی (22)، مجتبی شیری (60)، حسین بادامکی (79 و 4+90) و مازیار زارع (86) برای پرسپولیس و علی قربانی (45) برای پیکان

* شهرداری تبریز صفر - فولاد خوزستان 2

گل‌ها: رضا نوروزی (54 و 89)

* راه آهن شهرری 2 - مس کرمان 2

گل‌ها: حامد نورمحمدی (58) و مجید باجلان (76) برای راه آهن و ادینهو (34) و میلاد فخرالدینی (40) برای مس کرمان

اخراج: قاسم دهنوی (58 - مس کرمان)

* شاهین بوشهر صفر - نفت تهران یک

گل: بهمن طهماسبی (3+90)

* ملوان بندرانزلی 2 - صبای قم صفر

گل‌ها: مهرداد اولادی (68) و محمد رستمی (81)

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان امتیاز 66 امتیاز (قهرمان)

2- استقلال تهران 65 امتیاز

3- ذوب آهن اصفهان 63 امتیاز

4- پرسپولیس تهران 58 امتیاز

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15- راه آهن شهرری 35 امتیاز - تفاضل گل 10-

16- پاس همدان 35 امتیاز - تفاضل گل 18-

17- پیکان تهران 33 امتیاز

18- استیل آذین 28 امتیاز