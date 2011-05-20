به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سی و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 18 امروز جمعه با برگزاری 9 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد. با نتایجی که در این دیدارها رقم خورد وداع پیکان قزوین و پاس همدان لیگ برتر قطعی شد.
- نتایج دیدارهای هفته سی و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* سایپای البرز 2 - سپاهان اصفهان یک
گلها: کریم انصاریفرد (34 و 40) برای سایپا و میلوراد یانوش (59) برای سپاهان
* ذوب آهن اصفهان 2 - استیل آذین تهران صفر
گلها: محمد قاضی (61) و حسین ماهینی (74)
* پاس همدان صفر - استقلال تهران 2
گلها: آرش برهانی (36) و فرهاد مجیدی (81)
* صنعت نفت آبادان یک - تراکتورسازی تبریز 3
گلها: روح الله عرب (84) برای صنعت نفت آبادان و داود دانش دوست (36)، علی علیزاده (71) و مسعود ابراهیم زاده (88) برای تراکتورسازی تبریز
* پرسپولیس تهران 5 - پیکان قزوین یک
گلها: هادی نوروزی (22)، مجتبی شیری (60)، حسین بادامکی (79 و 4+90) و مازیار زارع (86) برای پرسپولیس و علی قربانی (45) برای پیکان
* شهرداری تبریز صفر - فولاد خوزستان 2
گلها: رضا نوروزی (54 و 89)
* راه آهن شهرری 2 - مس کرمان 2
گلها: حامد نورمحمدی (58) و مجید باجلان (76) برای راه آهن و ادینهو (34) و میلاد فخرالدینی (40) برای مس کرمان
اخراج: قاسم دهنوی (58 - مس کرمان)
* شاهین بوشهر صفر - نفت تهران یک
گل: بهمن طهماسبی (3+90)
* ملوان بندرانزلی 2 - صبای قم صفر
گلها: مهرداد اولادی (68) و محمد رستمی (81)
جدول رده بندی لیگ برتر:
1- سپاهان اصفهان امتیاز 66 امتیاز (قهرمان)
2- استقلال تهران 65 امتیاز
3- ذوب آهن اصفهان 63 امتیاز
4- پرسپولیس تهران 58 امتیاز
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15- راه آهن شهرری 35 امتیاز - تفاضل گل 10-
16- پاس همدان 35 امتیاز - تفاضل گل 18-
17- پیکان تهران 33 امتیاز
18- استیل آذین 28 امتیاز
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