سرپرستی وزارت نفت به صلاح احمدی نژاد نیست

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تصدی سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهور اظهار داشت: اقدام رئیس جمهور در بر عهده گرفتن سرپرستی وزارتخانه حساسی چون نفت کار نامناسب و آسیب پذیری است.

وی با اشاره به اصل 135 قانون اساسی عنوان کرد: در این اصل از قانون اساسی تصریح شده است که رئیس جمهور باید برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند بنابراین اینکه رئیس جمهور خود سرپرستی وزارتخانه حساسی چون نفت را بر عهده بگیرد به هیچ وجه به مصلحت ایشان نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در عین حال به قانون اساسی قبل از اصلاحات سال 68 اشاره کرد و افزود: در قانون قبلی نخست وزیر می توانست با تایید مجلس خود سرپرستی وزارتخانه ای را بر عهده بگیرد که این موضوع از قانون اساسی فعلی حذف شده است.

رضایی در ادامه با اشاره به قراردادهای میلیاردی که در وزارتخانه نفت منعقد می شود گفت: کافیست در یکی از این قراردادها به صورت طبیعی مشکل حقوقی یا مالی اتفاق بیفتد که در آن صورت به ضرر رئیس جمهور خواهد بود.

وی تصریح کرد: البته احمدی نژاد چنین قصدی را ندارد اما نباید به عنوان رئیس جمهور این ریسک بزرگ را انجام دهد.