مشکل جدید برای خبرنگاران/ تشویق شدید دایی و دعوت به اتحاد در پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پیکان قزوین و پرسپولیس در هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه در حضور کمتر از 10 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد که حدود 500 تن از آنها طرفدار تیم پیکان بودند.

- حاشیه‌های این دیدار را در زیر می خوانید:

* خبرنگاران برای ورود به جایگاه خود در ورزشگاه آزادی امروز باز هم دچار مشکلات جدید شدند و حتی تعدادی از آنها برای دقایقی در جایگاهی که برای تماشاگران تیم پیکان در طبقه اول اختصاص داده شده بود، معطل ماندند.

* "کارلوس کی‌روش" سرمربی تیم ملی به همراه عباس ترابیان سرپرست این تیم در جایگاه ویژه حضور داشتند و دیدار پرسپولیس - پیکان را از نزدیک تماشا کردند.

* "فتاح سعیداف" وزیر مبارزه با فساد و نظارت جمهوری تاجیکستان به همراه همراهانش با حضور در ورزشگاه آزادی دیدار پرسپولیس - پیکان را از جایگاه ویژه تماشا کردند.

* حبیب کاشانی سرپرست پرسپولیس در ابتدای این بازی در کنار سپهر حیدری در جایگاه شیشه‌ای نشسته بود اما پس از دقایقی به جایگاه ویژه رفت.

* بهزاد غلامپور که در تیم ملی دستیار علی دایی بود و در حال حاضر مربی دروازه بان‌های پیکان است پیش از آغاز مسابقه به همراه علی دایی به زمین آمد.

* علی دایی هنگامی که قصد ورود به زمین مسابقه را داشت از بلندگوی ورزشگاه تلاوت قرآن آغاز شد که وی به احترام قرآن در جای خود ایستاد.

* از اسکوربورد ورزشگاه بازی تیم‌های پاس همدان و استقلال تهران پخش می شد و تنها صحنه‌های گل تیم پرسپولیس از این اسکوربورد به تصویر در می آمد.

* در ابتدای بازی تماشاگران به شدت علی دایی را تشویق کردند و بعد از گل‌های پرسپولیس این تشویق‌ها بیشتر شد.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه برای دقایقی هم حبیب کاشانی را تشویق کردند اما لحظاتی بعد شعار آنها به پرسپولیس قهرمان، اتحاد اتحاد تبدیل شد.

* مازیار زارع پس از ورود وحید هاشیمان به زمین مسابقه به سمت وی رفت و بازوبند کاپیتانی را به مهاجم باتجربه پرسپولیس اهدا کرد.

تیم فوتبال پیکان قزوین با قبول شکست در دیدار برابر پرسپولیس با مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور وداع کرد.