گازرسانی به 3 روستای لرستان به بهره برداری رسید

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به افتتاح طرح گازرسانی به روستای گاوکش نورآباد در سخنانی اظهار داشت: این طرح با اجرای چهار کیلومتر خط فلزی و 18 کیلومتر شبکه پلی اتیلن به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: هزینه گازرسانی به این روستا حدود هفت میلیارد ریال بوده و یک ایستگاه تقلیل فشار نیز برای گازرسانی به این روستا نصب شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه 420 عدد علمک نیز در سطح این روستا نصب شده است، افزود: با بهره برداری از این پروژه حدود 700 خانوار ساکن در این روستا که از مناطق سردسیر استان می باشد زمستان امسال را با آسایش سپری خواهند کرد.

آغاز عملیات گازرسانی به شهر هفت چشمه لرستان

بنابر این گزارش همچنین با تلاش شرکت گاز استان لرستان عملیات گازرسانی به شهر هفت چشمه نیز در این استان آغاز شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در رابطه با کلنگ زنی عملیات گازرسانی به شهر هفت چشمه نیز اظهار داشت: 11 میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه پیش بینی شده است.

گودرزی گفت: برای بهره برداری از این پروژه دو ایستگاه تقلیل فشار و 2 کیلومتر خط فلزی مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: اجرای 6 کیلومتر شبکه داخلی طرح گازرسانی به شهرهفت چشمه نیز آغاز شده که امید است با همکاری مسئولین قبل از فصل سرما اهالی این شهر از نعمت گاز بهره مند شوند.

بهره برداری از پروژه گازرسانی به پل هرو

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان همچنین در مورد بهره برداری از طرح گازرسانی به پل هرو، اظهار داشت: کار گازرسانی به روستاهای پل هرو و نوماله در کمتر از 6 ماه به بهره برداری رسیده است.

گودرزی افزود: هزینه گازرسانی به این دو روستا حدود دو میلیارد ریال بوده و با احتساب ایستگاه تقلیل فشاری که برای این روستاها و چند روستای اطراف که گازرسانی به آنها نیز آغاز شده است هزینه گازرسانی به چهار میلیارد ریال خواهد رسید.

وی تصریح کرد: همچنین تاکنون علاوه بر 9 کیلومتر شبکه گذاری کار نصب 200 عدد علمک برای گازرسانی به 250 خانوار ساکن در این روستاها نیز انجام شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان همچنین در مورد گازرسانی به روستاهای چغلوند رود و گل دره نیز گفت: 9 کیلومتر شبکه و 250 عدد علمک نیز برای گازرسانی به 250 خانوار این روستاها مورد نیاز بوده که امید است با همکاری مردم هرچه سریعتر این پروژه نیز به پایان برسد.