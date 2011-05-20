مصوبات سفر اول دولت در حوزه آموزش و پرورش لرستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، جلسه مصوبات سفر هیئت دولت به لرستان در حوزه آموزش و پرورش ظهر جمعه با حضور مدیرکل، معاونین، روسای ادارات حقوقی و جمعی از کارشناسان این اداره کل برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در این جلسه از اجرایی شدن تمامی مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان در حوزه آموزش و پرورش خبر داد و گفت: از مصوبات سفر دوم نیز برخی مصوبات همچون ساخت فضاهای آموزشی بین 30 تا 80 درصد پیشرفت کاری داشتند.

علی ماکنعلی همچنین با اشاره به مصوبات ارزشمند هیئت دولت در سفر سوم در حوزه آموزش و پرورش گفت: در سال 90 ساخت 33 سالن ورزشی از 100 سالن ورزشی مصوب شده در سفر سوم دولت به استان آغاز خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان افزود: همچنین در سالجاری احداث سه استخر شنا از 9 استخر مصوب شده در سفر دولت، 100 کتابخانه و نمازخانه از 300 کتابخانه و نماز خانه مصوب شده و 100 مدرسه هوشمند در این استان در دستور کار قرار دارد.

ماکنعلی یادآور شد: ساخت این فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی براساس نیازسنجی هایی که توسط کارشناسان انجام شده صورت می پذیرد.