ساخت جاده میشان - گناوه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان شناس جمعه شب در جریان بررسی ساخت این جاده اظهار داشت: با تکمیل جاده میشان - گناوه فاصله استانهای فارس، کهکیلویه و بویراحمد به بوشهر 100 کیلومتر کاهش می یابد.

وی افزود: ساخت این جاده تاثیر زیادی در رونق اقتصادی و افزایش حضور گردشگر در گناوه خواهد داشت که به همین لحاظ به دنبال تامین اعتبار جهت ادامه روند ساخت این جاده خواهیم بود.

رئیس اداره راه و ترابری گناوه نیز گفت: ساخت جاده میشان در نورآباد فارس به گناوه به طول 60 کیلومتر و اعتبار 19 میلیارد ریال سال 88 شروع شد و تاکنون دو قطعه آن به طول 15 کیلومتر ساخته شده است.

علی اسماعیلی افزود: ساخت این جاده 300 میلیارد ریال هزینه دارد و پیش بینی می شود با اختصاص اعتبار پایان سال 92 به بهره برداری برسد.