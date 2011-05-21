272 دانشجوی معلول قزوین در دانشگاه های سراسری تحصیل می کنند

شیرین فرازمند در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: در سطح استان 272 دانشجوی معلول تحت پوشش سازمان در دانشگاه های آزاد، علمی کاربردی و پیام نور سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.

فرازمند از پرداخت یک میلیارد و 222 میلیون و650 هزار ریال اعتبار در بخش شهریه دانشجویی خبرداد و افزود: این افراد بر اساس شدت معلولیت و وضعیت اقتصادی خانواده در دو نوبت مهر و بهمن 89 از سازمان بهزیستی شهریه دانشجویی دریافت کردند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته بالغ بر400 میلیون ریال برای کمک هزینه جراحی کاشت حلزون شنوایی برای 17 نفر از کودکان ناشنوا پرداخت شده است.

فرازمند افزود: 292 میلیون و 310 هزار ریال بابت حق پرستاری به 120 نفر از معلولین ضایعه نخاعی در سطح استان که در منزل نگهداری می شوند نیز اختصاص یافته است.

این کارشناس یادآورشد: تحت پوشش قرار دادن پنج مرکز غیردولتی برای تأمین مددجویان، نظارت کارشناسی و پرداخت یارانه

شامل یک مرکز ویزیت درمنزل جسمی حرکتی، یک مرکز شبانه روزی جسمی حرکتی دو مرکز جسمی حرکتی روزانه و یک

مرکز خانواده و کودک ناشنوای روزانه از دیگر فعالیتهای این دفتر است.

فرازمند نظارت بر خرید تجهیزات توانبخشی اعم از انواع سمعک، ویلچر، واکر و عصا را نیز از وظایف دفترجسمی حرکتی بهزیستی عنوان کرد.

