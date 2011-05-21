دوست دارم در فینال با استقلال بازی کنیم/ قهرمانی تاجی بر سر کادر فنی است

"ژلکو میاچ" در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی پرگل تیم پرسپولیس برابر پیکان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این بازی نفرات تیم پرسپولیس عملکرد خوبی داشتند و توانستیم با یک پیروزی شیرین برابر پیکان و رسیدن به جایگاه چهارم، لیگ را به پایان برسانیم.

وی در مورد اینکه "آیا پرسپولیس توانایی شکست دادن سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی را دارد؟"، افزود: در بازی لیگ در اصفهان نشان دادیم می‌توانیم برابر تیم سپاهان ضمن ارائه یک بازی قابل قبول، به پیروزی دست یابیم. البته با توجه به قدرت تیم‌های پرسپولیس و سپاهان شانس موفقیت برای هر دو تیم در این بازی 50-50 است.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد شانس قهرمانی این تیم در مسابقات جام حذفی خاطرنشان کرد: اجازه بدهید در مورد جام حذفی گام به گام جلو برویم. قطعا هم دیدار با سپاهان دشوار است و هم بازی با فولاد در اهواز ولی اگر موفق به عبور از مانع بزرگی به نام سپاهان شویم، شانس قهرمانی ما در جام حذفی بسیار زیاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه پرسپولیس در هفته‌های اخیر نشان داد می‌تواند برابر هر حریفی به پیروزی دست یابد، اظهار داشت: البته امیدوارم در فینال جام حذفی، با استقلال روبه‌رو شویم تا در این مسابقه مهم با کسب پیروزی، به نوعی شکست‌های اخیرمان برابر این تیم که اصلا سزاوار چنین نتایجی نبودیم، را جبران کنیم.

میاچ تاکید کرد: در صورت قهرمانی در جام حذفی، این موفقیت بزرگ همانند تاجی روی سر من و همکارانم خواهد بود، زیرا هم یک جام به دست می آوریم و هم جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب خواهد کرد. همچنین بسیار امیدوارم با 2-3 تغییر می‌توانیم با همین نفرات در فصل آینده به عنوان قهرمانی در لیگ دست یافته و آن موفقیت را با هواداران‌مان جشن بگیریم.

وی در مورد اختلافات بوجود آمده بین حبیب کاشانی سرپرست باشگاه و علی دایی سرمربی تیم، تصریح کرد: من هیچ مشکلی را در تیم احساس نمی‌کنم و در این مدت سعی کرده‌ام تمام توانم را برای موفقیت پرسپولیس به کار ببندم. این مسائل مربوط به مدیران باشگاه است و من تنها باید کارم را به نحواحسن انجام دهم.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: علی دایی در کادرفنی پرسپولیس تنها نیست و من و سایر همکارانم تلاش می‌کنیم که از نظر فنی به دایی کمک کرده تا در نهایت تیم با قهرمانی در جام حذفی، این فصل را با افتخاری بزرگ به پایان برساند.

تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی 5 بر یک برابر پیکان در هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور با کسب 58 امتیاز جایگاه چهارم جدول رده‌بندی لیگ برتر را به خود اختصاص داد. تیم پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور روز هشتم خردادماه میزبان سپاهان اصفهان است.