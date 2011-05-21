115 هزار هکتار شالیزار در مازندران نشاءکاری شد

وحید کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون در سطح حدود هشت هزار هکتار از شالیزارهای این استان، نشاء شالی برنج به روش مکانیزه کشت که سطوح نشاء مکانیزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار برابر افزایش داشته است.

وی ابرازامیداوری کرد: سطح کشت نشاء به روش مکانیزه امسال در سطح حدود 15 هزار هکتار از شالیزارهای این استان افزایش یابد.



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران، سطح کلی شالیزارهای این استان را حدود 239 هزارهکتار اعلام کرد و افزود: تاکنون 219 هزار هکتار از این اراضی شخم و شیارشده که از این سطح 198هزار هکتار آب تخت و برای کشت نشاء برنج آماده شده است.



کاوه ادامه داد: 667 تن بذر ارقام پرمحصول شلتوک برنج از نوع رقم شیرودی بوده و بین شالیکاران این ستان توزیع شد.



وی یادآورشد: تاکنون حدود 26هزار هکتار ازشالیزارهای مازندران زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.



مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران، از شالیکاران این استان خواست به منظور برخورداری از مزایای بیمه در حوادث احتمالی نظیر خشکسالی نسبت به زیر پوشش بردن اراضی خود در مراکز خدمات کشاورزی اقدام کنند.



مازندران با تولید سالانه یک میلیون و450 هزار تن شلتوک معادل 950هزار تن برنج سفید حدود 42 درصد برنج مورد نیاز کشور را تولید وعرضه می کند.

