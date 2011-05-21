روحانیت همواره مدافع ولایت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حجت الاسلام سید احمد خاتمی در حاشیه دومین روز کنگره بزرگداشت سعیدالعلماء و ملامحمد اشرفی افزود: روحانیت وظیفه پاسداری از شعائر و ارزشهای دینی را برعهده دارد و در مقابل انحرافات و کجروی ها محکم خواهند ایستاد.

امام جمعه موقت تهران جایگاه سعید العلما را در قله رفیع فقاهت و علم اصول دانست و افزود: رسالت مداری، احساس وظیفه، حضور در صحنه، عشق به اهل بیت، عدالت محوری و ساده زیستی از ویژگی های برجسته این دو عالم بزرگوار است.

وی مبارزه با گروه های منحرف و ضاله را از دیگر ویژگی برجسته علامه سعیدالعلما اعلام کرد و افزود: این عالم بزرگوار در مقابل بدعت و انحرافات ایستادگی کرد.

خاتمی بیان کرد: نسل جوان باید با پیشینه افتخار آمیز خود آشنا شود و اینگونه کنگره ها مکانی مناسب برای تحقق این موضوع است.

وی با اشاره به فتنه سال 88 اضافه کرد: هم اکنون انقلاب و نظام اسلامی در اوج قرار دارد و روحانیت نمی گذارد دوباره فتنه گران به صحنه بیایند.

خاتمی افزود: این افراد در پی جدایی دین از سیاست، کودتای مخملی و نظام ضد ولایی بودند که با روشنگری عالمان و روحانیون این فتنه خنثی شد.

وی این مجلس باشکوه را نمادی از تهاجم فرهنگی داست و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی گردهم جمع شدند تا از این دو عالم ربانی، خدوم، فقیه گمنام تجلیل شایسته ای به عمل آورند.

امام جمعه موقت تهران گفت: علما با کسی تعارف ندارد و روحانیت همراه و مدافع نظام است.

وی روحانیت را زبان دین دانست و افزود: اعتقاد مردم به مهدویت اعتقادی پولادین است و عده ای اندک نمی توانند با اعتقادات مسلم مردم درباره مهدویت بازی کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: روحانیت به فضل خدا، محکم درمقابل حرکات ضد ارزشی و فتنه گران جدید خواهد ایستاد.



