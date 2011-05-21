فرهنگ آبیاری مکانیزه در باغداریهای سنتی مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ در جشن شکوفه های مرکبات در ساری افزود: هم اکنون بسیاری از باغداران استان برای آبیاری صرفا اتکاء به نزولات جوی و بارش های آسمانی می کنند که این منطق صحیح نیست.

وی اظهار داشت: روش استفاده از آبیاری تحت فشار و قطره ای در باغات استان باید نهادینه شود تا سبب افزایش ارتقاء تولید مرکبات در واحد سطح شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه بازسازی باغات فرسوده و قدیمی و جوان سازی باغات از طریق توزیع نهال سالم از برنامه های امسال اتحادیه باغداران استان برای باغداران است، تصریح کرد: طرح جوان سازی و نوسازی باغات قدیمی مازندران همچنان در دستور سازمان جهاد کشاورزی استان است.



تورنگ با بیان اینکه هم اکنون زیرساخت های توسعه باغات کشاورزی در نقاط مختلف استان فراهم است، یادآورشد: بهترین باغدار استان اکنون در هر هکتار 85 تن پرتقال تولید می کند که باید زمینه صادرات محصولات مرکبات به خارج از کشور فراهم شود.



وی با اعلام اینکه دولت مکلف است 70 درصد هزینه های آبیاری باغات را به صورت بلاعوض به باغداران پرداخت کند، افزود: این اقدام سبب افزایش راندمان و بهره وری برای باغداران می شود.



مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: مازندران قطب تولید مرکبات کشور بوده که ضروری است دولت و مجلس توجه ویژه ای به فعالان این بخش در استان داشته باشند.



در پایان این مراسم از ذخیره سازان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه باغداری مرکبات مازندران قدردانی شد.

