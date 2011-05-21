محور هراز در سال 90 چهارخطه می شود

سید علی اکبرطاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سد هراز با حجم تنظیم آب 600 میلیون متر مکعب از دو سال گذشته بر رودخانه پر آب هراز آغاز شد و دولت سالانه از محل اعتبارهای ملی برای مراحل ساخت آن اختصاص می دهد.

وی افزود: تعریض و چهارخطه کردن جاده هراز که ازخواسته های دیرینه مردم شهرستان آمل و استان بوده در حال انجام است که تاکنون بخش زیادی از آن به پایان رسیده است.

استاندار مازندران، ازشهرستان آمل به عنوان قطب های مهم صنعتی استان یاد کرد و ادامه داد: هم اکنون حدود نیمی از صنعت مازندران در شهرستان آمل مستقر است و این شهرستان از جایگاه مهمی در امر توسعه صنعت و اشتغال استان برخوردار است.

طاهایی، موضوع یکپارچه سازی و تجهیز اراضی کشاورزی مازندران را مورد تاکید قرارداد و گفت: مازندران برای کشت دوم و کاهش هزینه ها و جلوگیری از کم شدن اراضی کشاورزی باید این امر را با حضور مسئولان جهاد کشاورزی پیگیری کند.

وی، علما ومشاهیربه نام مازندرانی را بزرگترین سند اعتقادی مردم این استان دانست و ادامه داد: آیت الله حسن زاده و آیت الله جوادی آملی از علمای فرهیخته و تاثیرگذار در جهان اسلام هستند که جامعه اسلامی ایران باید بیش از گذشته از آثار و تالیفات آنان بهره مند شوند.

استاندارمازندران، از مرحوم آیت الله محمد تقی آملی به عنوان یکی دیگر از چهره های فرهیخته جهان اسلام در دوره های گذشته یا دکرد و افزود: باهمکاری دستگاه های فرهنگی استان بزودی مجموعه ای از آثار این عالم ارزشمند چاپ و منتشرخواهد شد.

طاهایی، ازاختصاص اعتبار ویژه از سوی استانداری مازندران برای تجهیز مصلی بزرگ قدس آمل به سیستم های گرمایشی و سرمایشی خبر داد.