اوج گیری فروش بنزین 700 تومانی در جایگاهها/ بنزین 100 تومانی نایاب شد

ناصر رئیسی فر در گفتگو با مهر با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متوسط فروش بنزین در سطح جایگاههای کشور 25 تا 30 درصد کاهش یافته است، گفت: بر این اساس از ابتدای سالجاری به طور متوسط روزانه 50 تا 54 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است.

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور با تاکید بر اینکه با کاهش ذخیره بنزین یارانه ای کارتهای هوشمند سوخت میزان فروش بنزین آزاد با نرخ 700 تومانی افزایش یافته است، تصریح کرد: هم اکنون روزانه به طور تقریبی 70 درصد فروش بنزین جایگاهها با نرخ 400 تومانی و 20 تا 22 درصد فروش به صورت آزاد و با قیمت 700 تومانی انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی میزان فروش بنزین با نرخ یارانه ای 100 تومان به کمترین میزان کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: به طوری که روزانه کمتر از 10 درصد فروش بنزین جایگاهها با نرخ 100 تومان بوده و عملا وجود کارتهایی با ذخیره بنزین یارانه ای به حداقل رسیده است.

این مقام مسئول کاهش فروش بنزین در اقتصاد جایگاههای سوخت اثر منفی بر جای گذاشته است، بیان کرد: هم اکنون فعالیت جایگاههای سوخت به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دو مشکل عمده مواجه شده است.

رئیسی فر با اعلام اینکه برای بهبود شرایط کاری در جایگاههای سوخت دو درخواست از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی داریم، افزود: شفاف شدن قراردادهای نفتی با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و اعمال تغییرات اساسی در قراردادهای خرید سوخت یکی از این درخواستها است.

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر قراردادهای نفتی بین جایگاه داران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یک جانبه بوده است، تبیین کرد: همچنین برای بهبود شاخصهای اقتصادی جایگاههای سوخت اعمال یکسری تغییرات در روابط تجاری بین دو طرف ضروری به نظر می رسد.

وی با یادآوری اینکه تنها 1.5 درصد قیمت فروش فرآورده های نفتی به عنوان کارمزد ناخالص در اختیار جایگاههای سوخت قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: بر این اساس با این نرخ بازگشت سرمایه ساخت و توسعه مجاریهای عرضه به ویژه در کلانشهرها هیچ گونه جاذبه برای سرمایه گذاران خصوصی ندارد.