۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۰:۳۷

مسابقات انتخابی تیم ملی کاتا بدون اعلام نتایج پایان یافت

رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته در بخش کاتا در حالی برگزار شد که گزینش نفرات برتر به جلسه کمیته فنی و بررسی نتایج این مسابقات موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها روز جمعه  با حضور پنج تیم از اصفهان (دو تیم)، کرمان، تبریز و تهران در بخش تیمی و شاهچراغی، اشرفی و حقیقی در بخش انفرادی در سالن کبکانیان برگزار شد.

قرار بود در پایان رقابت‌های گزینشی تیم‌ها و نفرات برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شوند که چنین اتفاقی رخ نداد.

براساس تصمیم کمیته فنی و مسئولان فدراسیون کاراته مقرر شد امروز جلسه کمیته فنی تشکیل و پس از بررسی امتیازات داوران و نظرات اعضای کمیته فنی تصمیم نهایی در خصوص نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا اتخاذ شود.

اینکه چرا و براساس کدام منطق نتایجی که براساس امتیازات داوران می بایست روی تاتامی مسابقات مشخص شود، به جلسه کمیته فنی موکول می شود، مشخص نیست.

کاتای ایران سال‌هاست که در امر انتخاب بهترین‌ها برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی روش درست و شفافی را دنبال نمی کند و نتایج ضعیف و دور از انتظار کاتاروها نیز نتیجه همین سیاست غلط است.

رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا مردادماه در چین برگزار می شود.

