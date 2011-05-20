به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده شامگاه جمعه در همایش مدیران کل حفاظت از محیط زیست کشور در هتل سالاردره ساری به بیان برنامه ها و اهداف سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری پرداخت.

وی در این نشست که تعدادی از مسئولان صنعتی، کارفرمایی، تشکل های مردم نهاد محیط زیست و نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند از اعمال برخی سیستم های حفاظتی به روش دوران شاه عباس در برخی نقاط کشور خبر داد و گفت: برخی از اسناد حفاظتی آن دوران که اکنون قدیمی شده دیگر کاربری ندارد چرا که ممکن است میزان فضای حفاظتی سازمان محیط زیست کم یا زیاد شده باشد.

محمدی زاده با اشاره به اینکه مازندران صرفا به واسطه طبیعت، اکوسیستم زیبا، دریا و ظرفیت های بالقوه خود منحصر به فرد نیست افزود: فرهنگ والا و ارزشی مردم خطه ولایت پرور مازندران شهره عام و خاص است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در ذات جهاد اقتصادی باید خیزش، نهضت و حرکت عالمانه و هوشمندانه ای برای تعالی باشد، اظهار داشت: در این حرکت توسعه جزء لاینفک بوده و شرعا موظف به تنویر منویات رهبری در سال موصوف به جهاد اقتصادی هستیم.

محمدی زاده با اشاره به اینکه کارگروهی به منظور تحقق اهداف مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی در سازمان حفاظت محیط زیست کشور طراحی شده است، تصریح کرد: در مولفه های پایه حیات ارزشگذاری اقتصادی را در سرلوحه فعالیت خود قرار می دهیم به نوعی که مواهب طبیعی، اقلیم، خاک و آب را به رایگان به افراد خاص و عام هبه نکنیم.

وی با بیان اینکه براساس سندآمایش سرزمینی به دنبال حفاظت بیشتر از عرصه های طبیعی هستیم اظهار داشت: پیگیری برای تحقق طرح آمایش استانها، موضوع اساسی مدیران کل در استانها باشد.

اجرای تمامی مصوبات سفرهای نخست و دوم دولت در محیط زیست

رئیس حفاظت از محیط زیست کشور از احیاء واحد آمار امسال در این سازمان خبر داد و گفت: اسناد توسعه ملی و استانی برای سند ملی محیط زیست تدوین شده و به زودی به مرحله اجرایی درخواهد آمد.

وی با بیان اینکه تمامی تعهدات سفر نخست و 92 درصد تعهدات سفر دوم دولت به استانها در سازمان محیط زیست اجرایی شده است اظهار داشت: مدیران باید پیگیر تحقق و اجرایی شدن مصوبات سفر سوم دولت طی سالجاری و آتی باشند.

وی اظهار امیدواری کرد: تمامی پروژه های سفرهای اول تا سوم دولت در حوزه حفاظت از محیط زیست تا پایان سال 91 اجرایی شود.

ساختار برنامه ای سازمان ضعیف است

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه معتقدیم ساختار برنامه ای سازمان بسیار ضعیف و سنتی است، تاکید کرد: مدیران باید با نگاه برنامه ای و جدید به انجام فعالیت های روزمره در دستگاه متبوع خود مشغول شوند.

محمدی زاده با اشاره به اینکه سطح مناطق حفاظت شده کشور در استانها از مرز 10 درصد فراتر رفته است اظهار داشت: باید تا پایان سال آینده این سطح را در استانها به بیش از 25 درصد برسانیم.

وی بیان داشت: فرهنگ حفاظت از عرصه های طبیعی باید به گونه ای باشد که رفاه و آسایش مردم را به دنبال داشته باشد.

معاون رئیس جمهور افزود: حساسیت مدیران در حوزه کیفی باید بیشتر از حوزه کمی باشد.

احداث پاسگاه و جان پناه در همه استانهای کشور

محمدی زاده با تاکید براینکه دوره های تخصصی آموزشی باید امسال برای محیط بانان برپا شود اظهار داشت: محیط بانی که تا پایان امسال از این آموزشها بهره مند نباشد از سال 91 در سازمان نخواهند بود.

وی با بیان اینکه مدیران کل حفاظت محیط زیست استانها باید در شورای برنامه ریزی استانها به دنبال دریافت بودجه برای ایجاد پاسگاهها و جان پناه های حفاظتی در سامان خود باشند گفت: تمامی این پاسگاهها و جان پناه ها تا پایان سال 91 باید به بهره برداری برسد.

وی با تاکید براینکه مدیران باید سیستم های تجهیزاتی و ماهواره ای را برای حفاظت از مناطق تحت امر خود در دستور کار قرار دهند گفت: تعداد محیط بانان در کشور کم بوده ولی مقیاس مناطق حفاظت شده نیاز به بازنگری دارد و از سیستم شاه عباسی نباید برای حفاظت از عرصه های طبیعی استفاده کرد.