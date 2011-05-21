مطالعه تالابهای در معرض خطر کشور/ سازمان اطفای حریق می آید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده شامگاه جمعه در همایش سراسری مدیران کل حفاظت محیط زیست کشور در هتل سالاردره ساری افزود: مطالعات مناطق حفاظت شده و تالابها در سازمان حفاظت محیط زیست به مرحله تدوین رسیده است.

وی اظهار داشت: مطالعه مدیریت یکپارچه تالابها نیز در دستور کار امسال سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به شکننده بودن تعداد فراوانی از تالاب های کشور، خواستار تسریع در مطالعه این تالاب ها از سوی مسئولان استانی شد.

ایجاد سازمان اطفاء حریق در کشور

محمدی زاده با بیان اینکه مدیران کل محیط زیست استانها باید مطالعات تالاب های ثبت شده را سال جاری به اتمام برسانند گفت: با مصوبه مجلس امسال سازمان اطفاء حریق در جنگل از سوی سازمان محیط زیست در استانهای شمالی و دارای پوشش جنگلی احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه منابع مورد نیاز برای ساخت این پروژه از محل اعتبارات استانی و اعتبار تجهیزاتی آن توسط سازمان محقق خواهد شد، افزود: بهداشت محیط زیست در حوزه محیط زیست انسانی باید با جدیت پیگیری شود.

تصویب طرح جامع آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور

معاون رئیس جمهور در ادامه از تصویب طرح جامع آلودگی هوا در هشت کلانشهر بزرگ کشور خبر داد و افزود: یک میلیارد دلار برای مطالعه موضوع ریزگردها و آلایندگی های کلان شهر کشور درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اجرای مدیریت پسماند زباله از استانهای شمالی کشور اظهار داشت: نخستین کارخانه زباله سوز کشور در نوشهر و دومین آن نیز در استان مازندران آماده مرحله اجرا شده است.

محمدی زاده با بیان اینکه کارخانه زباله سوز در شهرهای بهشهر، ساری و بابل نیز ایجاد می شود گفت: تا پنج سال آینده تمامی استانهای کشور مجهز به این سیستم زباله سوز خواهند شد.

وی با جدی دانستن مقوله مدیریت پسماند در استانهای شمالی و موضوع زباله اظهار داشت: تا پنج سال آینده این معضل مردمان خطه شمال و اقصی نقاط کشور رفع خواهد شد.

راه اندازی ایستگاههای پایش هوا

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین از ایجاد ایستگاههای پایش هوا و آب در سازمان خبر داد و گفت: ساماندهی صنایع آلاینده و محدود کردن شهرک های صنعتی از مخاطرت زیست محیطی و تجهیز همه این واحدها ظرف پنج سال آینده به سیستم تصفیه فاضلاب باید توسط مدیران محیط زیست استانها جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه با اطمینان می توان گفت که از ورود آزبست به کشور خودداری شده است گفت: متاسفانه در گذشته برخی استانها کوتاه می آمده که سبب بیماریهای صعب العلاجی برای برخی شهروندان شده است.

معاون ریئس جمهور افزود: مدیران کل محیط زیست استانها مراقبت کنند که از طریق غیرقانونی و قاچاق، آزبست وارد استان یا سامان آنان نشود.

وی با بیان اینکه مدیران صنایع و معادن استانها باید خطوط جایگزینی برای این محصول در واحدهای صنعتی صورت دهند گفت: در برخی نقاط کشور جایگزینی برای آزبست طراحی شده است.