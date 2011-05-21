نوسازی 4000 هکتار اراضی شالیزاری مازندران

عنایت الله تورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای این میزان سطح از اراضی کشاورزی مازندران، امسال 80 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که پس از برداشت برنج اجرا خواهد شد.

وی، از مدیران جهادکشاورزی شهرستانهای استان خواست که مطالعات لازم برای اجرای تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی را علاوه بر اجرای تجهیز و نوسازی در اراضی خشکه زاری استان انجام دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به وجود حدود 239 هزار هکتار شالیزار در این استان اشاره کرد و افزود: تاکنون در حدود 47 هزار هکتار شالیزار مازندران طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اجرا شده است.

تورنگ، تاخیر در اجرای این طرح در مازندران را کمبود منابع مالی اعلام کرد و ادامه داد: دولت توجه به پروژه های آبی و خاکی در برنامه پنج ساله پنجم دارد و اعتبارات قابل توجهی در این بخش اختصاص خواهد داد.

وی، سهولت در کار، امکان کشت مکانیزه و دوم، کاهش مصرف سموم شیمیایی و کاهش مصرف آب را از مزیتهای مهم طرح تجهیز، نو سازی و یکپارچه سازی در شالیزارها بیان کرد و افزود: اجرای کامل و صحیح این طرح باعث افزایش حدود 20 درصدی در تولید محصول در واحد سطح می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآورشد: خوشبختانه استقبال کشاورزان این شهرستان از اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی شالیزارها چشمگیر است اما کمبود اعتبار در این بخش باعث تاخیر و کندی اجرای این طرح شده است.

مازندران با تولید سالانه یک میلیون و450 هزار تن شلتوک معادل 950هزار تن برنج سفید حدود 42 درصد برنج مورد نیاز کشور را تولید و عرضه می کند.