دومین دوره مسابقه عکاسی "گنم سما" در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر برگزاری دومین مسابقه عکاسی " گنم سما" شامگاه چمعه در این مراسم گفت: حدود 500 قطعه عکس از 75عکاس در حوزه رقابتی شهرستان آمل وعکاسانی به صورت مهمان از شهرستانهای نور، قائمشهر، بابل و استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان به دبیرخانه این دوره ارسال کردند که در بررسی ها 46 عکس برگزیده شد.

علی ذبیحی افزود: دومین دوره این مسابقه که در دوبخش شهر آمل با موضوعات زیبایی ها و جاذبه های شهری و گردشگری و بافت قدیم شهر آمل و دهستان چلاو با موضوعات معماری و بناهای تاریخی، طبیعت و چشم اندازها، اقوام و سنت ها آیین و مشاغل منطقه برگزار و به صاحبان سه عکاس برتر در حوزه دهستان چلاو، سه عکاس برتر در حوزه شهرستان آمل جوائز نقدی و تندیس ویژه مسابقه اهداء شد.

وی ادامه داد: در مجموع صاحبان 11 عکس در دومین دوره مسابقه گنم سما برتر و از آنان تجلیل شد.

دبیر برگزاری دومین مسابقه عکاسی گنم سما تصریح کرد: خوشبختانه آثار ارسالی به دبیرخانه این همایش درمقایسه با دوره گذشته آن که فقط در حوزه دهستان چلاو از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل برگزار شد، افزایش یافته و این نشان از استقبال شهروندان نسبت به محیط زندگی محدوده جغرافیایی آنان است.

ذبیحی گفت: آثار منتخب عکاسان این دوره به مدت دو روز در نگارخانه زر آمل به نمایش گذاشته شده بود.

وی یادآورشد: در نخستین دوره این جشنواره از 65عکاس از استانهای تهران، البرز و مازندران شرکت کرده بودند.

وی اضافه کرد: دومین جشنواره استانی عکاسی گنم سما ازسوی گروه فرهنگی هم اندیشان چلاو با هدف معرفی تصویری شهر آمل و دهستان چلاو و ایجاد زمینه مشارکت عامه مردم در ثبت تصاویر این دو منطقه، بروز خلاقیت های هنری و ارج نهادن به هنر عکاسی برگزار شد.

گنم سما یعنی سماع گندم، برکت و زمان درو و فصل برداشت است.