سالن ورزشی روستایی در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سالن ورزشی که به نام " منتظران " نامگذاری شده در زمینی به مساحت هزار و 300 متر مربع و با زیربنای 675 مترمربع ساخته شده است.

بخش خصوصی برای ساخت و تجهیز این مجموعه ورزشی حدود سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه کرده است.

با افتتاح این سالن انجام ورزش های والیبال، ایروبیک، ژیمناستیک و تنیس روی میزبرای ساکتان بخش دابودشت آمل در مسیرجاده قدیم آمل به بابل که پیش ازاین فرا نبود، امکان پذیرشد.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان آمل در این مراسم گفت: ساخت این سالن ورزشی ازخواسته به حق مردم در بخش دابودشت که روستاهای زیادی در مسیرجاده قدیم آمل به بابل دارد بوده که با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شد.

هاشم جمشیدپناه ادامه داد: شهرستان آمل در سال های اخیر در توسعه فضاهای ورزشی در روستاها عملکرد قابل قبولی درمیان شهرستانهای استان داشته است.

وی یادآورشد: ایجاد فضاهای روباز ورزشی در سالهای گذشته در بیشتر روستاهای این شهرستان انجام و باعث تمرکز فعالیت های ورزشی در روستاها شده است.

درمراسم افتتاح این سالن ورزشی، یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و اکبرزاده فرماندارآمل نیز حضور داشتند.