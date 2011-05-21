۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۳

اعتراض به فعالیت هسته ای/

تجمع احزاب و فعالان محیط زیست در مقابل سفارت استرالیا درمالزی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: بیش ازدویست تن از شهروندان مالزیایی پس از نماز جمعه با تجمع در مقابل سفارت استرالیا نسبت به عمل شرکت استرالیایی لیانس برای فعال کردن تاسیسات هسته ای ایالت پهنگ اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، این تجمع اعتراض آمیز در هوای بارانی با حضور فعالان محیط زیست و حزب اسلامی"پان مالزی" و حزب "عدالت مردم" برگزار شد.

معترضان با حمل پلاکاردهایی با مضامین " لیانس به استرالیا برگرد" ، " مالزی را از بمب هسته ای پاک نگه دارید" و " فرزندانمانمان را از تششع اتمی دور نگهدارید" در مخالفت با استفاده از انرژی هسته ای نگرانی خود را نسبت به آثار تخریبی فعالیت این تاسیسات بر آب و هوای منطقه و زندگی مردم به ویژه ماهیگیران ابراز کردند.

نماینده ایالت کلانتان با سخنرانی در این تجمع به معترضین قول داد با تکیه بر اعتراض مردمی و 45 هزار امضایی که در ایالت پهنگ در مخالفت با این اقدام تهیه شده تمام تلاش خود را برای وارد عمل شدن دولت و توقف فعالیت این تاسیسات به کار گیرد.
 
بر اساس این گزارش، پلیس ضد شورش مالزی در اطراف سفارت استرالیا در کوالالامپور مستقر بود و هیچ گونه برخوردی بین معترضین و پلیس ایجاد نشد.

این تجمع باعث ترافیک شدید دراطراف برج دوقلوی کوالالامپور محل استقرار سفارت استرالیا شد.
