تجمع احزاب و فعالان محیط زیست در مقابل سفارت استرالیا درمالزی

به گزارش خبرنگارمهر، این تجمع اعتراض آمیز در هوای بارانی با حضور فعالان محیط زیست و حزب اسلامی"پان مالزی" و حزب "عدالت مردم" برگزار شد.

معترضان با حمل پلاکاردهایی با مضامین " لیانس به استرالیا برگرد" ، " مالزی را از بمب هسته ای پاک نگه دارید" و " فرزندانمانمان را از تششع اتمی دور نگهدارید" در مخالفت با استفاده از انرژی هسته ای نگرانی خود را نسبت به آثار تخریبی فعالیت این تاسیسات بر آب و هوای منطقه و زندگی مردم به ویژه ماهیگیران ابراز کردند.

نماینده ایالت کلانتان با سخنرانی در این تجمع به معترضین قول داد با تکیه بر اعتراض مردمی و 45 هزار امضایی که در ایالت پهنگ در مخالفت با این اقدام تهیه شده تمام تلاش خود را برای وارد عمل شدن دولت و توقف فعالیت این تاسیسات به کار گیرد.



بر اساس این گزارش، پلیس ضد شورش مالزی در اطراف سفارت استرالیا در کوالالامپور مستقر بود و هیچ گونه برخوردی بین معترضین و پلیس ایجاد نشد.



این تجمع باعث ترافیک شدید دراطراف برج دوقلوی کوالالامپور محل استقرار سفارت استرالیا شد.