تجمع حامیان روزنامه اتوسان مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر ، در واکنش به فشارها و انتقادات اخیر احزاب و رهبران دینی که ادعا کرده بودند روزنامه اتوسان قصد ایجاد تنش بین احزاب مالزی را دارد بیش از 200 تن از حامیان در این تجمع این روزنامه را صدای رسمی جامعه مالایی خواندند.

چندی پیش ، روزنامه اتوسان چاپ مالزی با انتشار خبری مدعی شد رهبران مسیحی در تلاش هستند مسیحیت را به عنوان یکی از ادیان رسمی مالزی معرفی کنند .

تجمع کنندگان اعلام کردند در این شرایط سخت به هیچ عنوان این روزنامه را تنها نگذاشته و اجازه توقیف یا محکومیت مسئولان آن را نخواهند داد.

انتشار خبر طرح جایگزینی مسیحیت به جای اسلام در روزنامه اتوسان طی هفته های اخیر از طرف رهبران مسیحی توطئه ای برای ایجاد تنش بین مردم مسلمان و اقلیت مسیحی مالزی عنوان شده است و واکنش های بسیاری را از طرف نخست وزیر و سازمان های غیردولتی بر علیه روزنامه اتوسان در پی داشته است .

200 سازمان غیردولتی در مالزی با انتشار نامه ای روزنامه اتوسان را بخاطر انتشار این خبر مورد انتقاد قرار داده و از وزارت کشور خواسته اند با شدت با این مساله برخورد کند.