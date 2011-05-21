سردیس فرماندهان هشت سال دفاع مقدس استان رونمایی می شود

محمد حسین فرمهینی فراهانی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: به منظور تجلیل از خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران برای اولین بار در موزه مفاخر اراک سردیس هایی از فرماندهان شهید استان مرکزی در دوران هشت سال دفاع مقدس تهیه و در این هفته رونمایی خواهند شد.

وی افزود: هم اینک بخشی از هنرمندان صنایع دستی استان را بسیجیان و جانبازان تشکیل می دهند که این مهم گویای نقش بسزای هنرمندان در عرصه های دفاع مقدس و دفاع از ولایت و کشور نیستند.

وی با اشاره به شناسایی دو هزار نقطه تاریخی در استان مرکزی گفت: این سازمان وظیفه دارد نسبت به حفظ و حراست از این اماکن اقدام کند که به این منظور استفاده از توانمندی بسیجیان به عنوان نیروهای مردمی و مخلص در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی یکی از مهمترین چالش های فراروی این سازمان در استان مرکزی را دست اندازی سودجویان به مراکز تاریخی و کندوکاو آنان در محوطه های باستانی عنوان کرد و ادامه داد: به منظور جلوگیری از آسیب وارد شدن به این محوطه ها و دست اندازی سودجویان به آنها، استفاده از نیروهای بسیجی در قالب تفاهم نامه ای با سپاه روح الله استان به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با این افراد در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: هم اینک 45 نفر در قالب یگان حفاظت از آثار تاریخی در این سازمان مشغول به فعالیت هستند ولی به دلیل اینکه این نیروها مسلح نیستند و تعداد آثار مشمول فعالیت های مراقبتی در استان زیاد است تلاش داریم با استفاده از امکانات موجود در میان بسیجیان بتوانیم از این آثار به خوبی حفاظت و نگهداری کنیم.