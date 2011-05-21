خسرو قمری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: این مسابقات در رشته‌های مختلف ورزشی و در دو بخش آقایان و بانوان و با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای عملیات بیت‌القدس برگزار می‌شود.

وی افزود: از مجموع برنامه‌های پیش‌بینی شده 81 برنامه ویژه آقایان، 32 برنامه ویژه بانوان و هفت برنامه به صورت همگانی برگزار می‌شود.

مدیرکل تربیت‌بدنی استان مرکزی همچنین با اشاره به برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: این همایش ششم خرداد ماه از ساعت 6 تا 11 صبح در منطقه کوه سرخه در جوار شهدای گمنام برگزار می‌شود که به قید قرعه جوایز نفیسی از جمله کمک هزینه سفر حج، خرید یک دستگاه پراید، وسایل ورزشی به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

قمری ادامه داد: همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی همچنین علاوه بر شهر اراک در شهرهای مختلف استان برگزار خواهد شد که با اجرای برنامه‌‌های مختلف ورزشی، فرهنگی و هنری همراه است.

وی در ادامه از برگزاری همایش یک روزه زنان فاطمی به مناسبت سوم خرداد ماه خبر داد و گفت: این همایش بعد از ظهر روز سوم خرداد و در سالن 2 هزار نفری شهدای پنجم مراداد اراک برگزار می‌شود.

مدیرکل تربیت‌بدنی استان مرکزی با اشاره به برگزاری مسابقات بین‌المللی تور دوچرخه‌سواری میلاد دو نور نیز گفت: مسابقات بین‌المللی تور دوچرخه‌سواری میلاد دو نور از 30 تیرماه تا پنج مرداد ماه با حضور تیم‌های داخلی و خارجی در استان مرکزی برگزار می‌شود.