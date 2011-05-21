محمدحسین فراهانی درگفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با توجه به اینکه این بقعه در قبرستان قدیمی شهر اراک و در مرکز این شهر قرار دارد، مدیریت شهری اراک به شدت پیگیر ساماندهی وضعیت این بقعه و قبرستان موجود است.

وی ادامه داد: از آنجا که بقعه آقانورالدین اراکی جزء آثار ثبتی استان است، طرح مرمت، احیا و ساماندهی این محوطه از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی استان تهیه و به اداره اوقاف و امور خیریه استان تحویل داده شد.

فراهانی با بیان اینکه این بنا به صورت چند ضلعی متوازن ساخته شده و از یک ایوان ورودی، روضه و نمازخانه تشکیل شده است، گفت: گنبد این بنا نیز از نوع دو پوش با ارتفاع 15 متر است که با کاشی‌های معرق تزئین شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: در بحث هزینه‌های مالی پروژه نیز اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان متعهد به تامین 50 درصد هزینه‌های مرمتی است.

وی افزود: با توجه به اینکه این بقعه در ضلع شمالی قبرستان قدیمی شهر اراک قرار دارد، مرمت این بنا نیازمند اخذ مجوزهای شرعی از مراجع ذی‌ربط است تا بتوانیم با صاف کردن قبرهای موجود آنجا را به یک فضای فرهنگی تبدیل کنیم.

فراهانی با بیان اینکه تنها در سال 86 یک مرحله مرمت اضطراری روی این بنا صورت گرفت، گفت: اولویت مرمت در سال 90 تزئینات وابسته به معماری به ویژه روی گنبد است، چراکه کاشی‌‌‌ها در برخی قسمت‌ها آسیب دیده و باید سریع مرمت شوند.

وی با بیان اینکه، آقا نورالدین از مشاهیر و پیشوایان دینی شیعه در اراک بوده که در دوره قاجاریه زندگی می‌کرده است، گفت: استحکام‌بخشی در ضلع جنوب‌غربی بنا و محوطه‌سازی قبرستان نیز از دیگر اولویت‌های مرمتی این پروژه است.