به گزارش خبرگزاری مهر فاضل عبادی افزود: تنها 50 هزار نفر از جمعیت یک میلیون و 700 هزار نفری استان همدان عضو فعال کتابخانه های عمومی هستند.
عبادی با بیان اینکه تلاش برای توسعه فضاهای مطالعاتی و تقویت منابع و تجهیزات کتابخانهای از اهداف سال جاری است، گفت: امسال باید حداقل پنج درصد اهالی استان همدان عضو فعال کتابخانههای عمومی شوند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان راهاندازی انجمن خیرین کتابخانهساز استان همدان، زیباسازی کتابخانههای عمومی و اجرای برنامههای فرهنگی مختلف در این مراکزرا از اولویت برنامههای این اداره کل در سال جاری ذکر کرد.
فاضل عبادی از برنامهریزی برای تبدیل فضاهای راکد ادارههای استان همدان به کتابخانه عمومی خبر داد و افزود: امسال کتابخانههای شهرهای گیان، برزول و دره مراد بیگ به بهرهبرداری میرسد.
وی گفت: همچنین دو کتابخانه روستایی جدید در رزن و کبودر آهنگ راهاندازی میشود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان گفت: امسال در صورت جذب اعتبار، ساخت کتابخانه استاندارد شهرستانهای همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد و بهار آغاز میشود.
عبادی با اشاره به اینکه 10 کتابخانه در شهرستانهای مختلف همدان در دست ساخت است،افزود: مردم استان همدان به 60 کتابخانه عمومی دسترسی دارند.
