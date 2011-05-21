نقد در رسانه های همدان باید اصول و مبنا داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین ترکمن در جمع مدیران مسئول، سرپرستان نشریات و خبرگزاری ها و اهالی رسانه استان همدان اظهار داشت: یک منتقد باید با تکیه بر مستندات، استدلال خود را بیان کند.

ترکمن با بیان اینکه یک نقد خوب باید مصلحانه و بر اندیشه، اخلاق و ارزش های اسلامی استوار باشد، تأکید کرد: اهالی رسانه در انتقادات خود باید نسبت به حقیقت یابی و خط قرمزها توجه ویژه ای داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه مشکلات مطبوعات در استان همدان را محور سخنان خود قرار داد و اظهار داشت: تعدادی از مطبوعات استان تاکنون هیچ یارانه ای از وزارت ارشاد دریافت نکرده اند.

ترکمن افزود: نشریات تذهیب، هگمتانه و خورشید غرب به دلیل نداشتن حساب سیبا و رسانه پارسی و نشر اندیشه بدلیل ارسال نکردن اعلام وصول تاکنون یارانه ای را دریافت نکرده اند.

وی با بیان اینکه منبع تشخیص کمک به مطبوعات، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد است، عنوان کرد: تا کنون حدود 10 میلیون تومان از محل صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان و نویسندگان، کمک بلاعوض به حوزه فرهنگ و هنر اعطا شده است.

ترکمن ادامه داد: کمک های بلاعوض با درخواست صندوق و تأیید وزارت ارشاد اعطا می شود.

مدیرکل فرهنگ و اراشاد اسلامی استان همدان افزود: برای اعطای کمکهای بلاعوض به 10 نفر دیگر تلاش می کنیم.

ترکمن با بیان اینکه معاونت مطبوعاتی در پرداخت اعتبار به مطبوعات عدالت را رعایت می کند، تأکید کرد: در استان همدان سقف پرداخت ها به نشریات محلی به روزنامه همدان پیام و کف پرداخت به هفته نامه ها تعلق گرفته است.

وی اظهار داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته با بانک ملی و با معرفی خانه مطبوعات، 17 نشریه محلی مبلغ 10 میلیون تومان وام برای خرید تجهیزات دفاتر خود دریافت می کنند.

ترکمن همچنین از مدیران مسئول خواست پرسنل خود را برای استفاده از بیمه تکمیلی به صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان معرفی کنند.