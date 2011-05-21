مجتمع مطبوعاتی در همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا عارف در نشست مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با اهالی رسانه استان همدان، اظهار داشت: پیگیری ایجاد یک مجتمع مطبوعاتی در همدان و فعالیت دفاتر مطبوعات استان در این مجموعه از برنامه های خانه مطبوعات در سال جاری است.

عارف به بحث پیرامون آموزش های اهالی رسانه استان همدان اشاره کرد و گفت: آموزش اصولی خبرنویسی به خبرنگاران از سیاست های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد است.

وی گفت: در این راستا دو نفر از هر استان برای آموزش به تهران اعزام می شوند که پس از پایان دوره باید در استان خود کلاس های آموزشی را برای خبرنگاران دایر کنند.

جشنواره مطبوعات غرب کشور در همدان برگزار می شود

وی برگزاری چهارمین دوره جشنواره مطبوعات استان، برگزاری جشنواره مطبوعات غرب کشور در همدان، برگزاری جلسات خانه مطبوعات در شهرستان ها، تشکیل مجمع عمومی خانه مطبوعات و اصلاح اساس نامه را از برنامه های دیگر خانه مطبوعات عنوان کرد.

رئیس صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان و نویسندگان استان همدان نیز در این نشست گفت: عضویت اهالی فرهنگ و هنر در صندوق بر اساس ضوابط صورت می گیرد.

داوود ابوترابی به شرایط عضوبت در این صندوق اشاره کرد و گفت: برای نویسندگان داشتن حداقل یک کتاب، برای روزنامه نگاران 15 اثر و برای خبرنگاران شاغل در خبرگزاری ها داشتن 50 اثر الزامی است.

وی ادامه داد: تاکنون 942 نفر در این صندوق عضو شده اند که 470 نفر آنها از بیمه و 486 نفر نیز از تسهیلات صندوق استفاده کرده اند.

108 نفر از تسهیلات بیمه تکمیلی صندوق هنرمندان بهره مند شده اند

ابوترابی با بیان اینکه تنها هشت درصد از سهم بیمه این صندوق را اعضا می پردازند و مابقی هزینه ها را صندوق تقبل می کند، افزود: تاکنون 530 میلیون تومان اعتبار به صندوق اعطا شده که 140 میلیون تومان آن به سال 89 مربوط می شود.

وی اظهار داشت: تاکنون 108 نفر از اعضا از تسهیلات بیمه تکمیلی استقبال کرده اند.

ابوترابی در خصوص اعطای مسکن به خبرنگاران نیز گفت: خبرنگارانی که واجد شرایط هستند و تا کنون از تسهیلات بانکی برای خرید زمین یا مسکن استفاده نکرده اند از طریق سازمان مسکن و شهرسازی برای بهره مندی از تسهیلات مسکن مهر ثبت نام می شوند.