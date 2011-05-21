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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۱۷

نجف آبادی:

مسئولان نباید به دستان آلوده میدان دهند

مسئولان نباید به دستان آلوده میدان دهند

اراک - خبرگزاری مهر: امام جمعه اراک گفت: دست پاک باید باشد تا پاکی را ترویج کند به دست آلوده نباید میدان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک افزود: میدان دادن به افراد ناپاک ظلم به امام  راحل و شهداست.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه برقراری عدالت در همه ابعاد و شئونات از ارمان های امام راحل بود، گفت: جلسه اخیر رهبر معظم انقلاب با نخبگان علمی برای تعیین راهبردهای نظام  که بیش از پنج ساعت به طول انجامید حاکی از اهمیت این موضوع برای نظام و مردم است و باید عدالت در تمام ابعاد در کشور اجرا شود.
 
وی  تحقق عدالت در جامعه اسلامی را خواست اسلام، ائمه و به خصوص حضرت زهرا دانست و افزود: نهج البلاغه کتاب عدالت است که باید مورد توجه باشد.
 
امام جمعه اراک با اشاره به اینکه هر جا عدالت است اسلام هم هست، گفت: اسلام مخالف صد درصد بی عدالتی است.
وی با اشاره به  میلاد حضرت زهرا در هفته پیش رو افزود: بهتریم الگوی زنان حضرت صدیقه کبری است و اکنون نه تنعا زنان جامعه اسلامی که زنان اسلام به ایشان اقتدا کرده اند.
 
آیت الله دری ادامه داد: بر همین اساس بزرگترین مدرسه دینی  منطقه غرب کشور با نام "خاتم الانبیاء" در استان کلنگ زنی می شود که علاوه بر داشتن حوزه علیمه دارای مدارس پیش حوزوی و تمام امکانات آموزشی نیز هست.
کد مطلب 1316456

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