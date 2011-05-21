مسئولان نباید به دستان آلوده میدان دهند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک افزود: میدان دادن به افراد ناپاک ظلم به امام راحل و شهداست.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه برقراری عدالت در همه ابعاد و شئونات از ارمان های امام راحل بود، گفت: جلسه اخیر رهبر معظم انقلاب با نخبگان علمی برای تعیین راهبردهای نظام که بیش از پنج ساعت به طول انجامید حاکی از اهمیت این موضوع برای نظام و مردم است و باید عدالت در تمام ابعاد در کشور اجرا شود.

وی تحقق عدالت در جامعه اسلامی را خواست اسلام، ائمه و به خصوص حضرت زهرا دانست و افزود: نهج البلاغه کتاب عدالت است که باید مورد توجه باشد.

امام جمعه اراک با اشاره به اینکه هر جا عدالت است اسلام هم هست، گفت: اسلام مخالف صد درصد بی عدالتی است.

وی با اشاره به میلاد حضرت زهرا در هفته پیش رو افزود: بهتریم الگوی زنان حضرت صدیقه کبری است و اکنون نه تنعا زنان جامعه اسلامی که زنان اسلام به ایشان اقتدا کرده اند.

آیت الله دری ادامه داد: بر همین اساس بزرگترین مدرسه دینی منطقه غرب کشور با نام "خاتم الانبیاء" در استان کلنگ زنی می شود که علاوه بر داشتن حوزه علیمه دارای مدارس پیش حوزوی و تمام امکانات آموزشی نیز هست.