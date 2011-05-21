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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۱

بدلیل کاهش تولید؛

اندونزی 50 میدان نفت و گاز را به مزایده می گذارد

اندونزی 50 میدان نفت و گاز را به مزایده می گذارد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مدیر کل وزارت انرژی و منابع طبیعی اندونزی اعلام کرد این کشور 50 میدان نفت و گاز خود را به مزایده خواهد گذاشت .

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا) ، "اویتا لگوو" گفت که این دوراولین مزایده میادین نفت و گاز در سال 2011 خواهد بود که با ارائه 20 میدان آغاز و طبق برنامه قرار است در پایان سال 30 میدان دیگر نیز به مزایده گذاشته شود.

بر اساس این گزارش ، وی همچنین از مزایده 10 بلوک زغال سنگ در سال جاری میلادی خبر داد.
 
سال گذشته میلادی از 42 میدان نفت و گاز به مزایده گذاشته تنها قرارداد21 میدان به امضا رسید که دلیل آن کمبود داده ها و اطلاعات لازم در مورد این میدان ها برای شرکت های خارجی عنوان شده است.
 
اندونزی در سال های اخیر به وارد کننده کامل نفت خام تبدیل شده است زیرا میزان تولید این کشور پس از شکست در بهره برداری از میدان های جدید کاهش نشان داد.
کد مطلب 1316459

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