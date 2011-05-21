مدیریت منابع آب ضروری است/ جنگ آب پیش روی کشورهاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد قبل از ظهر پنج شنبه با تاکید بر این مهم در مراسم افتتاح سد کمال صالح گفت: توجه به اقلیم خشک کشور و کاهش بارندگی ها در سالهای اخیر مدیریت هوشمندانه منابع آبی را لازم و ضروری می سازد.

وی افزود: مدیریت منابع آبی کشور باید در تمامی بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی صورت بگیرد.

رئیس جمهوری با اشاره به مصرف بالای آب در بخش کشاورزی کشور گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه 1.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرند.



احمدی نژاد یادآور شد: اگر چه اقلیم کشور ایران اقلیم خشکی است اما در راستای رشد و پیشرفت کشور با مشکلی از لحاظ کمبود آب روبرو نخواهیم بود.



کاهش 22 درصدی بازندگی در سال آبی جاری



وی در بخش دیگر سخنان خود از کاهش 22 درصدی میزان بارندگی کشور در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بارندگی به وقوع پیوسته در سال آبی جاری 179 میلی متر بوده که این رقم در مقابل استاندارد بارندگی مورد نیاز کشور که 250 میلی متر است 24 درصد کمتر است.



احمدی نژاد گفت: با توجه به این که ظرف 5 سال آینده پروژه های موجود دربخش پایین دستی سدها به اتمام می رسد مدیریت درست منابع آبی باید در دستور کار مسئولین و مردم قرار گیرد.



جنگ آب پیش روی کشورهای جهان است



وی در ادامه جنگ آب را مهمترین تهدید پیش روی کشورهای جهان عنوان کرد و گفت: این جنگ قبل از آن که روی زمین اتفاق بیفتد در آسمان آغاز شده به طوری که برخی کشورها با تخلیه آب موجود در ابرها کلید آغاز این جنگ را زده اند.



رئیس جمهور اسلامی ایران در بخش دیگر سخنان خود با اظهار خرسندی از خودکفایی کشور در حوزه سد سازی گفت: سال گذشته 3 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور صادر شده است که این مهم گویای توان بالای ایران در حوزه فنی و مهنسی است.



احمدی نژاد تسریع در اجری پروژه ها را بستر ساز رشد و توسعه کشور عنوان کرد و افزود: تسریع در اجرای پروژه ها مانع از اتلاف وقت و هزینه کشور می شود.



وی با اشاره به ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 89 به دستگاهای اجرایی کشور اظهارداشت: با ابلاغ این ضوابط و بکارگیری آن از سوی مدیران صرفه جویی 6200 میلیارد تومانی در هزینه های مصرفی بودجه سال 89 محقق شد.