یادواره شهید حجت الاسلام ابراهیمی، مجاهد عرصه تبلیغ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که که شامگاه جمعه با حضور آیت الله نمازی امام جمعه کاشان ، آیت الله استادی امام جمعه قم ، آیت الله حسینی بوشهری عضوجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اساتید و طلاب حوزه علمیه قم در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد حجت الاسلام صدیقی در سخنانی با بیان اینکه این طلبه شهید ادامه دهنده راه انبیاء بود اظهار داشت: ایشان در یک محیط دور افتاده و در غربت شعله شد و دلهای بسیاری را به سمت خداوند هدایت و مستبصر کرد و قبل از آنکه از دنیا رود هدایای بسیاری را در این راستا به امام زمان (عج) اهدا کرد.

وی با بیان اینکه این طلبه به دست مقام معظم رهبری معمم شد گفت: این طلبه شهید با وجود اینکه دارای مدرک فوق لیسانس بود اما افتخار می کرد که لباس پیامبر (ص) را به تن کرده است و گریه های او بر امام حسین (ع) از ویژگی های برجسته ایشان بود.

حجت الاسلام والمسلمین آشتیانی نیز در این مراسم با بیان اینکه کسانی که در داخل و خارج از کشور به امر تبلیغ می پردازند با مشکلات و توطئه های فراوانی مواجه هستند افزود:این طلبه شهید سختی های هجرت را قبول کرد و در برابر سختی ها ایستاد و در کشور گویان محل تبلیغ خود زمینه ای برای تبلیغ تشییع فراهم کرد که این امر باعث وحشت دشمنان شد.

وی افزود: عده ای ایشان را بعد از تدریس می ربایند و این عالم مجاهد، فاضل و مبلغ را به شهادت می رسانند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شهید ابراهیمی در غربت به شهادت رسید و در همان شبی که به شهادت رسید خداوند فرزندی به او عنایت کرد.

آشتیانی با بیان اینکه خداوند اعمال مجاهدین را ضایع نمی کند افزود: این طلبه برای اعتلای کلمه الله و نشر معارف شیعه ، جان خود را فدا کرد و خداوند نیز او را به بهشت خود رهنمون ساخت.

یادآور می شود: حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابراهیمی در سال 1346 در شهر کربلا به دنیا آمد و بعد از طی دوران دبیرستان و پایان دوره سطح در حوزه علمیه در محضر آیات عظام تبریزی، علوی گرگانی و وحید خراسانی و اخذ مدرک دیپلم کلاسیک به مدت 5 سال درس خارج و فقه را گذراند و به دست مقام معظم رهبری معمم گشت و بعد از مدتی توانست مدرک کارشناسی خود را در حقوق بین‌الملل دریافت کند.

حجت الاسلام ابراهیمی به زبانهای انگلیسی و عربی تسلط کامل داشت و با زبانهای فرانسوی، آلمانی، اسپانیولی در حد رفع نیاز آشنا بود به طوریکه در مدرسه حجتیه، مجتمع شهید بهشتی و مدارس حوزه علمیه نحوه مکامله عربی و انگلیسی را به طلاب آموزش می‌داد.

او در سال 1369 جهت تبلیغ دین اسلام به بوشهر مهاجرت کرد و از سال 1375 به همکاری با سازمان مدارس خارج از کشور پرداخت و برای مدتی مسئولیت امور حقوقی مرکز جهانی اهل‌بیت (ع) را پذیرفت.

حضور او در کشورهای حوزه کارائیب و کشورهای عربی باعث شد، جمع کثیری از مردم به حقیقت ولایت امیرمؤمنان آگاه شوند.

حجت الاسلام ابراهیمی در سال 1381 برای مدت دو سال به کشور گویان در آمریکای جنوبی رفت و با وجود مشکلات و شرایط خاص این کشور فعالانه با سمت مدیریت در کالج مطالعات اسلامی به خدمت پرداخت و یک مرتبه در فروشگاه آن شهر مورد ضرب و شتم مخالفین قرار گرفت.

حجت‌الاسلام شیخ محمد حسن ابراهیمی امام جمعه گویان در روز چهاردهم فروردین ماه سال 1383 در سن 37 سالگی از مقابل کالج محل تدریس خود ربوده شد و 35 روز بعد پیکر خون‌آلودش را با دستانی بسته در 46 کیلومتری جرج تاون در گودالی به عمق2 متر یافتند.