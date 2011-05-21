همیشه با ترکیب اصلی در مقابل حریف ایستاده ایم

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پرویز مظلومی شامگاه جمعه پس از پیروزی 2 بر صفر تیمش مقابل پاس همدان گفت: اگر مسابقه استقلال و پاس مهم نبود و استقلال نیازی به برد و باخت نداشت باز هم با ترکیب تیم اصلی در مسابقه حاضر می شدیم.
وی افزود: با شناخت پا به میدان گذاشتیم و تیم پاس را به خوبی می شناختیم.
سرمربی تیم استقلال اظهار داشت: در دیدار رفت استقلال و پاس در تهران و کسب نتیجه 3 بر 2 به نفع استقلال و نتیجه 4 بر یک به نفع استقلال در جام حذفی در همدان، نقاط قوت و ضعف پاس به خوبی برایم مشخص شد.
مظلومی با اشاره به اهمیت این پیروزی برای تیم استقلال اظهار داشت: برای کسب نایب قهرمانی به برد مقابل تیم پاس نیاز داشتیم و استقلال به دنبال تثبیت نایب قهرمانی بود.
استقلالی ها در همدان کار بزرگی انجام دادند
وی درباره نحوه بازی تیمی استقلال گفت: استقلالی ها در همدان کار بزرگی انجام دادند و با ارائه خوب تاکتیکها، تیم استقلال پیروز شد.
سرمربی تیم استقلال ادامه داد: بازیکنان بازی خوبی انجام دادند و همانطور که لیگ را با پیروزی آغاز کردیم با پیروزی هم به پایان رساندیم.
مظلومی درباره تیم پاس و سقوط این تیم به دسته یک نیز گفت: سقوط تیم پاس به دسته یک با وجود این همه هوادار ناراحت کننده است.
وی گفت: بازی فوتبال برد و باخت دارد و فوتبال پاس همدان روز بدش را به این تیم و هوادارنش نشان داد.
مظلومی ابراز امیدواری کرد تیم پاس با این پتانسیل سال آینده به لیگ برتر بازگردد.
وی در پایان از نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل حضور در ورزشگاه مفتح و تماشای این بازی قدردانی کرد.
