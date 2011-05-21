همیشه با ترکیب اصلی در مقابل حریف ایستاده ایم

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پرویز مظلومی شامگاه جمعه پس از پیروزی 2 بر صفر تیمش مقابل پاس همدان گفت: اگر مسابقه استقلال و پاس مهم نبود و استقلال نیازی به برد و باخت نداشت باز هم با ترکیب تیم اصلی در مسابقه حاضر می شدیم.

وی افزود: با شناخت پا به میدان گذاشتیم و تیم پاس را به خوبی می شناختیم.

سرمربی تیم استقلال اظهار داشت: در دیدار رفت استقلال و پاس در تهران و کسب نتیجه 3 بر 2 به نفع استقلال و نتیجه 4 بر یک به نفع استقلال در جام حذفی در همدان، نقاط قوت و ضعف پاس به خوبی برایم مشخص شد.

مظلومی با اشاره به اهمیت این پیروزی برای تیم استقلال اظهار داشت: برای کسب نایب قهرمانی به برد مقابل تیم پاس نیاز داشتیم و استقلال به دنبال تثبیت نایب قهرمانی بود.

استقلالی ها در همدان کار بزرگی انجام دادند

وی درباره نحوه بازی تیمی استقلال گفت: استقلالی ها در همدان کار بزرگی انجام دادند و با ارائه خوب تاکتیکها، تیم استقلال پیروز شد .

سرمربی تیم استقلال ادامه داد: بازیکنان بازی خوبی انجام دادند و همانطور که لیگ را با پیروزی آغاز کردیم با پیروزی هم به پایان رساندیم .

مظلومی درباره تیم پاس و سقوط این تیم به دسته یک نیز گفت: سقوط تیم پاس به دسته یک با وجود این همه هوادار ناراحت کننده است.

وی گفت: بازی فوتبال برد و باخت دارد و فوتبال پاس همدان روز بدش را به این تیم و هوادارنش نشان داد.

مظلومی ابراز امیدواری کرد تیم پاس با این پتانسیل سال آینده به لیگ برتر بازگردد.