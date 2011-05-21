جریان انحرافی مرجعیت و حاکمیت ولی فقیه را قبول ندارد

به گزارش حبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه جمعه در یادواره شهید حجت الاسلام ابراهیمی مجاهد عرصه تبلیغ که در سالن اجتماعات مدرسه دارالشفاء قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: یکی از خطرات جدیدی که امروز در جامعه وجود دارد جریانات و گروهک های انحرافی و نفوذی است که مرجعیت و اسلام فقاهتی و حاکمیت ولی فقیه را قبول ندارد و متاسفانه دم از امام زمان (عج) نیز می زنند.

حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه انسانها مبتلا به تعلقات هستند که بال و پرشان را بسته است افزود: رسالت هر انسانی در این عالم آن است که خود را از قید این وابستگی ها نجات دهد و در این راستا انبیاء الهی پرچم آزادسازی انسان را به دست گرفتند و به جنگ اهریمنان نفس و شیاطین بیرونی رفتند.

امام جمعه تهران ادامه داد: انبیاء در هیچ کجای دنیا خودشان مستقر نشدند تا مردم به آنها رجوع کنند و کلام الهی را بیاموزند بلکه در این مسیر رنج ها و سختی های بسیاری را متحمل شدند و بسیاری از آنها نیز به قتل رسیدند اما این مشکلات آنها را تضعیف و نا امید نکرد.

وی با بیان اینکه انبیاء احیاگر ایمان و دین هستند اظهار داشت:انبیاء خشک زار دلها را به بوستان عطر آگین تبدیل می کنند.

بیان خوب در تبلیغ بسیار موثر است

وی در ادامه با بیان اینکه تبلیغ عملی و اخلاقی از مقدمات تبلیغ است ابراز داشت: بیان خوب نیز در کنار دیگر جاذبه های تبلیغ موثر است.

حجت الاسلام صدیقی اضافه کرد:کسی که سینه او مخزن قرآن و معارف اهل بیت (ع) و خداوند معلم اوست نباید تماشاگر باشد و باید این علوم را به دیگران منتقل کند.

امام جمعه تهران افزود:نباید گذاشت بندگان خدا در جهل و ظلم پایمال شوند بلکه مبلغان باید با بیان خود روشنگری کنند و دورافتادگان از ساحت خداوند را با ذات احدیت آشنا سازند.

وی عنوان کرد: چون خداوند مالک دنیا و آخرت است پس هدایت نیز از آن اوست و هدایت عمومی حق تعالی همه عالم را فراگرفته و سراسر عالم مجذوب خداوند است.

مبلغین همانند پلی جامعه را به خداوند هدایت می کنند

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: کسی که مبلغ دین خداوند است باید همانند آئینه ای که غباری روی آن را نگرفته است باشد.

صدیقی با بیان اینکه مبلغین باید همانند پلی باشند که جامعه را به سمت خداوند هدایت می کنند گفت: هر کس که وارد حوزه علمیه شد دل از دنیا کشیده و آمده است تا پلی باشد و انسانها را به سمت پروردگار هدایت کند.