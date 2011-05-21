مدیرروستا از هواداران و مردم همدان عذرخواهی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اصغر مدیرروستا شامگاه جمعه پس از باخت 2 بر صفر تیمش مقابل استقلال تهران، اظهار داشت: انسجام بازیکنان در نیمه اول خوب بود و روی غفلت مدافعان و دروازه بان تیم گل اول را دریافت کردیم.

وی با بیان اینکه دریافت گل اول از سوی تیم استقلال شیرازه تیم را بهم ریخت، گفت: در نیمه دوم برای جبران نتیجه به میدان آمدیم که متاسفانه محقق نشد و گل دوم را نیز دریافت کردیم .

مدیر روستا درباره اینکه نتایج سایر بازی ها باعث سقوط تیم پاس به دسته یک شد، گفت: خداوند ناظر همه چیز بوده و آقایان باید وجدان خود را در برابر کارشان قرار دهند.

سرمربی تیم فوتبال پاس ادامه داد: چطور امکان دارد در بوشهر بازی تا دقیقه 93 بدون گل باشد و تیمی که به برد نیاز دارد در همان دقیقه گل را به ثمر برساند و در جدول جای ما را بگیرد؟

مدیرروستا افزود: چطور می شود قهرمان لیگ برتر از دروازه بان سوم خود در بازی استفاده کند و بازی را در برابر تیمی که برای نیفتادن در کورس قرار دارد، واگذار کند؟

مقصر خودمان بودیم و نباید نتیجه را واگذار می کردیم

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با تاکید بر اینکه مقصر خودمان بودیم و نباید نتیجه را واگذار می کردیم، افزود: اما نباید از حق گذشت .

وی درباره ماندن در تیم پاس یا رفتن از این تیم گفت: وضعیت هنوز مشخص نیست و باید با مدیریت در این مورد صحبت کنم .

تیم های فوتبال استقلال تهران و پاس همدان در چارچوب هفته سی و چهارم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه شهید مفتح همدان به مصاف هم رفتند و استقلال این دیدار را با نتیجه 2 بر صفر به سود خود به پایان رساند.

گل های تیم فوتبال استقلال تهران را در این دیدار آرش برهانی در دقیقه 36 و فرهاد مجیدی دقیقه 80 به ثمر رساندند.

تیم فوتبال استقلال تهران با این نتیجه به مقام دوم لیگ برتر فوتبال ایران رسید و پاس همدان نیز باید فصل آینده در لیگ دسته اول به کار خود ادامه دهد.