شهید ابراهیمی پرچم دار عرصه تبلیغ بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه جمعه در یادواره شهید حجت الاسلام ابراهیمی مجاهد عرصه تبلیغ که در سالن اجتماعات مدرسه دارالشفاء قم برگزار شد در سخنانی این شهید روحانی را پرچم دار عرصه تبلیغ دانست و اظهار داشت: خلعت شهادت بر تن ایشان رسا و رزق و روزی او مرگ خونین در راه خداوند بود که با پای خود قتلگاهش را انتخاب کرد.

وی اظهار داشت : مرزبانی دین مشکلات فراوانی دارد و کمین ها و تیرهای فراوانی در این مسیر قرار دارد اما کسی که طلبه شد به معنای آن است که در لشکر امام زمان (عج) مرزبان دین خداوند است و اجازه نمی دهد کشورش تحت هجوم بیگانگان قرار گیرد.

شهید ابراهیمی افراد بسیاری را هدایت کرد

امام جمعه تهران با تجلیل از مقام این روحانی شهید عنوان کرد: این روحانی شهید راه انبیاء را در پیش گرفت و در یک محیط دور افتاده در دیار غربت برای دیگران شعله ای شد و دلهای افرادی بسیاری را هدایت و آنها را مستبصر کرد و قبل از انکه با تقدیم جان خود به سوی پروردگار بشتابد هدایایی اینگونه به امام زمان (عج) اهدا کرد.

صدیقی گریه مرتب این روحانی شهید بر امام حسین (ع) و حضرت زهرا (س) را از ویژگی های برجسته این شهید عنوان کرد و افزود: اگر در طلاب این عواطف ولایی و دل های شکسته نباشد طلبه بودن امتیازی بر سایرین ندارد .

وی با بیان اینکه هر کسی اگر به جایی رسید در اثر گریه بر مصیبت های سیدالشهداء بوده است افزود: آیت الله بهجت عنوان می کردند میرزای شیرازی که به آن درجه رفیع دست یافت به دلیل روضه ها و گریه های هر روزه وی برای امام حسین (ع) بود.

400 تن از علمای شیعه با خونشان تبلیغ خود را امضاء کردند

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه در طول تاریخ بیش از 400 تن از علمای برجسته شیعه با خون خود تبلیغشان را امضاء کردند افزود: هرکس که می خواهد مبلغ دائمی باشد باید خونش را در این مسیر اهدا کند چرا که اگر مبلغی فکرش را به خداوند داده و کلامش بوی خدا دهد هیچ کس نمی تواند او را نابود کند.

مبلیغ باید علاوه بر علم دارای تواضع باشد

وی با بیان اینکه علم شرط لازم برای تبلیغ است ولی کافی نیست ابراز داشت: مبلغ باید خدا ترس ، متواضع و خاشع باشد و در کلام و بیانش راه خداوند را نشان دهد.

صدیقی با بیان اینکه نباید سراغ هر عالمی رفت افزود: باید سراغ عالم با خشیت و متواضع رفت و از انها راهنمایی جست.

امام جمعه تهران خاطر نشان کرد: امروز برای تبلیغ ضرورت دارد تا زبان جوانان ، نخبگان و زبان ملیت های مختلف را یاد گرفت چرا که با هر کس باید مطابق زبانش سخن گفت.