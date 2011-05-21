ویژگیهای مشترک زمینه ای برای گسترش همکاری ایران و اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک سه استاندار کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با استانداران استان های اربیل، سلیمانیه و دهوک کردستان عراق به مدت سه روز و در منطقه اقلیم برگزار شد که نکته مهم در جریان این نشست تمایل و علاقه بسیار طرف عراقی برای گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ویژگی های مشترک بود.

لغو شدن پرواز سنندج - سلیمانیه به دلیل شرایط جوی و بارش باران باعث شد تا سفر هیئت اقتصادی و تجاری استان کردستان به شمال عراق با یک روز تاخیر انجام شود که این لغو پرواز هم زمینه را برای طی مسیر سنندج به سمت سلیمانیه از مرز رسمی باشماق در شهرستان مریوان به صورت زمینی فراهم کرد.

سفر هیئت کردستانی به ریاست استاندار و با حضور معاون برنامه ریزی وی، رئیس سازمان بازرگانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل گمرکات استان، رئیس اتاق بازرگانی سنندج، فرمانداران شهرستان های بانه و مریوان و جمعی دیگر از مدیران ادارات و سازمان های دولتی مرتبط انجام شد.

استاندار کردستان صبح چهارشنبه و در مرز رسمی باشماق مریوان مورد استقبال معاون استاندار سلیمانیه، فرماندار پینجوین و جمعی از مسئولان محلی قرار گرفت و سپس در نشست کوتاهی در مرز رسمی باشماق شرایط این مرز و راهکارهای مختلف برای توسعه آن مورد بررسی قرار گرفت که شبانه روزی کردن فعالیت های باشماق یکی از انتظارات و درخواست های دو طرف در این نشست کوتاه بود.

چند سالی است که گرد و غبار و ریزگردهای عربی بخش هایی از جنوب و غرب کشور را دربرگرفته است و این گرد و غبار با نزدیک شدن به شهر سلیمانیه نیز بر میزان گرد و غبار موجود در هوا افزوده می شد و در کنار آن نیز روند افزایشی دمای هوا نیز همچنان ادامه پیدا می کرد.

با استقرار هیئتی از کردستان در سلیمانیه عراق و بعد از گذشت یک ساعت، هیئت استان کرمانشاه نیز به ریاست دادوش هاشمی استاندار این استان و با همراهی تعدادی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی وارد سلیمانیه شد و از سوی بهروز محمد صالح استاندار سلیمانیه مورد استقبال قرار گرفت.

بعد از شرکت استانداران کردستان و کرمانشاه در ضیافت نهار استاندار سلیمانیه، نشست مشترک سه استاندار در محل استانداری سلیمانیه عراق برگزار شد که در این نشست وضعیت تفاهمنامه های منعقد شده در سفرهای قبلی دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس سه استاندار در نشست خبری مشترک با رسانه های جمعی کردستان عراق شرکت کردند و به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

بعد از بازدید استاندار کردستان از مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق، سفر هیئت ایرانی به استان اربیل آغاز شد که با طی کردن مسیر سلیمانیه به سمت اربیل بار دیگر بر شدت وجود گرد و غبار در هوا افزوده می شد تا جایی که میزان دید نیز به کمتر از هزار متر کاهش پیدا کرده بود.

نوزاد هادی استاندار اربیل عراق با حضور در ورودی این شهر از استانداران کردستان و کرمانشاه و هیئت همراه استقبال کرد و سپس نشست کوتاهی بین استاندار کردستان و اربیل عراق در محل هتل روتانا در شهر اربیل برگزار و دو طرف راه های گسترش همکاری های مختلف به ویژه در حوزه فرهنگی را مورد بررسی قرار دادند.

برنامه های روز پنج شنبه هیئت تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در استان اربیل روز پنجشنبه ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد و با حضور حسین کاظمی قمی دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق، صاف دل معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت خارجی، استاندارن کردستان و کرمانشاه، معاون استاندار آذربایجان غربی و مسئولان عراق نشست یک ساعته با نخست وزیر اقلیم کردستان عراق برگزار شد.

در این نشست نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با اظهار خرسندی از سفر هیئت اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: سابقه همکاری های دو ملت ایران و عراق به ویژه اقلیم تاریخی است و این ظرفیت مناسب را برای گسترش این همکاری ها در تمامی بخش ها فراهم می کند.

بعد از برگزاری این نشست سه کمیته تخصصی در حوزه های صنعت، بازارچه های مرزی و کشاورزی برگزار شد و طرف های ایرانی و عراقی بر گسترش همکاری های دو طرف تاکید و راهکارهای مختلف نیز در این حوزه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بعد از این نشست و پس از شرکت هیئت ایرانی در ضیافت نهار نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، نشست استانداران مرزی کشورمان با استانداران اقلیم کردستان عراق در جلسه ای بیش از سه ساعت برگزار شد که در این جلسه موارد مختلفی از جمله توسعه بازارچه های مرزی، ایجاد و تقویت زیرساخت ها برای گسترش مبادلات، توسعه و تقویت فعالیت های فرهنگی مشترک با برگزاری جشنواره ها، بررسی وضعیت اجرایی کردن تفاهمنامه های قبلی و ... مطرح و با نظر مساعد مسئولان دوطرف در تفاهمنامه مشترک این نشست نیز قرار داده شد.

استاندار اربیل عراق با همراهی استانداران کردستان و کرمانشاه و معاون استاندار آذربایجان غربی در یک نشست خبری مشترک در محل ساختمان نخست وزیری اقلیم کردستان عراق حضور پیدا کردند و به سئوالات خبرنگاران رسانه های جمعی حاضر در این نشست پاسخ دادند که البته ماهیت اصلی بخش زیادی از پرسش های خبرنگاران وجود ویژگی های مشترک در حوزه های فرهنگی، مذهبی و قومی و برنامه های دو طرف برای گسترش همکاری ها به ویژه در بخش اقتصادی بود.

هدیه استانداران کردستان و کرمانشاه به نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و امضای تفاهمنامه مشترک سه استانداری جمهوری اسلامی ایران با استانداران اقلیم کردستان عراق بخش پایانی برنامه های روز پنج شنبه بود که در این تفاهمنامه موارد مختلفی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح و با امضای مسئولان دو طرف بر اجرایی کردن آن تاکید شد.

نخست وزیر اقلیم کردستان نیز در این نشست پایانی گفت: ما همواره اعلام کرده و می کنیم که هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران نداریم و انتظار می رود که ایران نیز با تسهیل شرایط در روند توسعه و سازندگی کشور عراق به ویژه منطقه اقلیم مشارکت فعالانه ای داشته باشد زیرا ما در حال حاضر به همکاری و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در سازندگی این منطقه نیاز داریم.

حسین کاظمی قمی دبیر ستاد همکاری های مشترک جمهوری اسلامی ایران و عراق نیز در این نشست اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست های خود مبنی بر گسترش همکاری با کشورهای همسایه نگاه ویژه ای به کشور عراق دارد که توسعه همکاری با اقلیم کردستان عراق نیز در صدر فعالیت های ما به شمار می رود.

استاندار کردستان در آخرین بخش برنامه های کاری خود در سفر سه روزه به کردستان عراق، پنج شنبه شب در محل هتل روتانا اربیل با استاندار سلیمانیه عراق دیدار و در این نشست تفاهمنامه ای در 15 بند در حوزه های مختلف کاری مشترک و برای افزایش مبادلات مرزی و تسهیل در رفت و آمد مسافر را امضا کرد.

سفر هیئت تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه پایان یافت و دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق به همراه استاندار کردستان از طریق پرواز سلیمانیه - سنندج وارد کردستان شده و استاندار کرمانشاه و معاون استاندار آذربایجان غربی نیز از مسیر زمینی راهی استان های خود شدند.

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گزارش و عکس: آرمان نصراللهی خبرنگار اعزامی مهر به عراق