واحد نخست نیروگاه سیمره تا پایان سال آینده وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد رهبری در حاشیه آبگیری سد سیمره اظهار داشت: در کنار سد و نیروگاه سیمره، اجرای طرح نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای ایلام نیز با ظرفیت 1000 مگاوات شامل یک مخزن در بالادست با سدی خاکی به ارتفاع 75 متر و مخزنی به حجم پنج میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده است .

وی با بیان اینکه نیروگاه سیمره نیز با سه واحد 160 مگاواتی ظرفیت تولید سالانه 850 گیگاوات ساعت برق را دارد، افزود: تاکنون 92 درصد عملیات اجرایی ساختمان نیروگاه و 49 درصد تجهیزات آن نیز تکمیل شده است .

رهبری اظهار داشت: براساس برنامه واحد نخست نیروگاه سیمره تا پایان سال 1391 و واحدهای دیگر نیز هر یک به فاصله دو ماه وارد مدار می‌شوند .

این مسئول عنوان کرد: حجم بتن‌ریزی بدنه سد سیمره 578 هزار مترمکعب است که تاکنون، 545 هزار مترمکعب معادل 94 درصد آن اجرا شده است .

وی سپس به بیان مزیتهای طرح سیمره پرداخت و گفت: تنظیم و کنترل سیلابها، تولید انرژی پاک برق‌آبی، تعادل بار شبکه سراسری برق، امکان تبادل برق با کشورهای همسایه و نیز بهبود شرایط عمرانی منطقه و اشتغالزایی از جمله مزیتهای مهم اجرای طرح سیمره است .

رهبری گفت: در دوران پیک کار حدود دو هزار و 500 نفر در کارگاه سیمره مشغول فعالیت بودند و هم اکنون که طرح در مرحله آبگیری قرار دارد، حدود هزار و 500 نفر در این طرح مشغول به کار هستند که افزون بر 80 درصد آنان را نیروهای بومی منطقه تشکیل می‌دهند .

این مسئول با بیان اینکه تجربه مطالعات باستان شناسی در سد سیمره نمونه موفقی در همکاری صنعت سدسازی با بخش میراث فرهنگی کشور بوده است، عنوان کرد: توسعه وقتی پایدار خواهد بود که در کنار فعالیتهای عمرانی توجه جدی به مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز مدنظر باشد .