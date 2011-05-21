واحد نخست نیروگاه سیمره تا پایان سال آینده وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد رهبری در حاشیه آبگیری سد سیمره اظهار داشت: در کنار سد و نیروگاه سیمره، اجرای طرح نیروگاه تلمبه ذخیرهای ایلام نیز با ظرفیت 1000 مگاوات شامل یک مخزن در بالادست با سدی خاکی به ارتفاع 75 متر و مخزنی به حجم پنج میلیون مترمکعب پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه نیروگاه سیمره نیز با سه واحد 160 مگاواتی ظرفیت تولید سالانه 850 گیگاوات ساعت برق را دارد، افزود: تاکنون 92 درصد عملیات اجرایی ساختمان نیروگاه و 49 درصد تجهیزات آن نیز تکمیل شده است.
رهبری اظهار داشت: براساس برنامه واحد نخست نیروگاه سیمره تا پایان سال 1391 و واحدهای دیگر نیز هر یک به فاصله دو ماه وارد مدار میشوند.
این مسئول عنوان کرد: حجم بتنریزی بدنه سد سیمره 578 هزار مترمکعب است که تاکنون، 545 هزار مترمکعب معادل 94 درصد آن اجرا شده است.
وی سپس به بیان مزیتهای طرح سیمره پرداخت و گفت: تنظیم و کنترل سیلابها، تولید انرژی پاک برقآبی، تعادل بار شبکه سراسری برق، امکان تبادل برق با کشورهای همسایه و نیز بهبود شرایط عمرانی منطقه و اشتغالزایی از جمله مزیتهای مهم اجرای طرح سیمره است.
رهبری گفت: در دوران پیک کار حدود دو هزار و 500 نفر در کارگاه سیمره مشغول فعالیت بودند و هم اکنون که طرح در مرحله آبگیری قرار دارد، حدود هزار و 500 نفر در این طرح مشغول به کار هستند که افزون بر 80 درصد آنان را نیروهای بومی منطقه تشکیل میدهند.
این مسئول با بیان اینکه تجربه مطالعات باستان شناسی در سد سیمره نمونه موفقی در همکاری صنعت سدسازی با بخش میراث فرهنگی کشور بوده است، عنوان کرد: توسعه وقتی پایدار خواهد بود که در کنار فعالیتهای عمرانی توجه جدی به مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز مدنظر باشد.
وی یادآور شد: تاکنون پنج هزار و 700 میلیارد ریال در این طرح هزینه شده و برای اتمام طرح نیز به سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز بوده و نخستین مرحله آبگیری سد سیمره در حال حاضر در دست انجام است.
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