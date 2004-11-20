فاز يك ميدان پارس جنوبي امروز به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" به عسلويه ، با بهره برداري از فاز يك ميدان گازي پارس جنوبي با استفاده از توان و مديريت شركت هاي ايراني روزانه يك ميليارد متر مكعب گاز استحصال مي شود.

براساس اين گزارش ، با اجراي اين پروژه روزانه يك ميليارد مترمكعب گاز از مخزني با عمق 3700 متري زير دريا از طريق يك خط لوله به طول 1050 كيلومتر از پالايشگاه فاز يك منتقل شده و پس از جداسازي گوگرد و ميعانات گازي به شبكه سراسري گاز تزريق مي شود .

از مجموع يك ميليارد فوت مكعب گاز توليدي فاز اول ، علاوه بر توليد 200 تن گوگرد ، مي توان به استحصال 40 هزار بشكه ميعانات گازي كه توان برابري از نظر قيمت با قيمت روز نفت خام را دارد و نهايتا صدور آن اشاره كرد .

اين پروژه عظيم با مديريت ايراني براي اولين بار در طول تاريخ پس از ملي شدن صنعت نفت دركشور اجرا شده است كه اين امر موجب كسب ارتقا و توانمندي فني و مديريتي كارشناسان ايراني در سطح بين المللي نيزشده است . در واقع مي توان گفت پيمانكاران دست اندركار در اين پروژه هم اكنون با توجه به كسب تجربيات فني در اين زمينه توانايي حضور در مناقصات بين المللي مشابه را دارند و مي توانند به صدور خدمات فني خود در اين زمينه به ساير كشورها بپردازند .

اين گزارش مي افزايد : در انجام اين طرح درمجموعه يكصد شركت ايراني و بيش از 8 هزار نيروي كار ايراني نقش داشته اند كه مهمترين دستاورد اين طرح ارتقاء توان و خود باوري شركت هاي ايراني دخيل در اين پروژه بوده است ، به گونه اي كه انجام اين پروژه توسط بخش داخلي توانسته هزينه بهره برداري از هر يك از فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي را كه از سوي پيمانكاران خارجي بالغ بر يك ميليارد دلار بر آورد شده بود به دو سوم اين رقم كاهش دهد .

با بهره برداري از فاز يك پارس جنوبي روزانه 40 هزار بشكه ميعانات گازي و 200 تن گوگرد استحصال مي شود .

در طراحي اين طرح پيش بيني شده كه گاز مورد نيازپالايشگاه خشكي فاز يك پارس جنوبي از 12 حلقه چاه عميق به عمق 3670 متر از فاصله 105 كيلومتري عسلويه در آب هاي خليج فارس به وسيله يك خط لوله 33 اينچي به پالايشگاه عسلويه منتقل شود .

اين پروژه با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد و 180 ميليون دلارو درمدت 4 سال به بهره برداري رسيد كه در طراحي و ساخت و بهره برداري از آن نيروهاي داخلي بيش از 12/69 درصد سهم داشته اند .

شايان ذكر است با بهره برداري از فاز يك ارس جنوبي ، سالانه بيش از 2/1 ميليارد دلار درآمد ارزي نصيب كشور مي شود .

