وزارت نیرو از نیروهای بومی بیکار در سدهای ایلام استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی در حاشیه آبگیری سد سیمره اظهار داشت: سد سیمره بزرگترین پروژه سد سازی در استان ایلام است که با تلاش مسئولان امروز آبگیری شده است.

وی بیان کرد: یکی از موارد مهم که مسئولان استان ایلام باید به آن توجه ویژه داشته باشند بحث بیکار شدن افراد مشغول در سد سیمره بعد از اتمام کار سد است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر پروژه های مختلف سد سازی در استان ایلام در حال اجرست که لازم است وزارت نیرو از نیروهای بومی بیکاری در این پروژه ها استفاده کند.

عزتی افزود: ایجاد طرحهای اشتغالزایی در منطقه شهرستان دره شهر و بخش بدره برای جوانانی که بعد از اتمام پروژه سد سیمره بیکار شده اند، ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: احداث این سد سیمره علاوه بر توسعه بخش کشاورزی استان ایلام می تواند در جهت توسعه صنعت گردشگری و توریسم استان کمک شایانی کند.