بدون حل مسئله آوارگان و بیت المقدس صلح نهایی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما که با "اندرو مار" خبرنگار بی. بی. سی. گفتگو می کرد، افزود: مبنای مذاکرات اسرائیلی ها وفلسطینی ها مرزهای 1967 را هم شامل خواهد شد. باید قبول کرد که شرایط عوض شده و باید بده بستان هایی در کار باشد تا منافع دو طرف تامین شود. این یک طرف قضیه است و مسئله دیگر این است که خیال اسرائیل هم باید در کرانه باختری رود اردن از نقطه نظر امنیتی آسوده باشد. موضوع امنیت با توجه با آنچه که در غزه اتفاق افتاده و همچنین پرتاب راکت برای اسرائیلی ها موضوع مهمی است

وی افزود: اسرائیلی ها تا احساس نکنند که می توانند امنیت سرزمینشان را تامین کنند هیچ حرکت و اقدامی نخواهند کرد، بنابراین حرف ما این است بیائید گفتگو را در باره سرزمین و امنیت آغاز کنیم اما اینها کل مشکل را حل نخواهد کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه افزود: موضوع بیت المقدس و آوارگان فلسطینی هنوز حل نشده باقی هستند، اما اگر ما در مورد آینده و دورنمای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی به پیشرفت هایی برسیم آن وقت دو طرف به واقعیت و به این نکته که به هر حال هدف نهایی این خواهد بود ، پی می برند و آن وقت است که برایشان سهل خواهد بود تا برای حل مشکلات موجود امتیازاتی از سر اکراه هم بدهند.

مشروح این مصاحبه امروز عصر از تلویزیون بی بی سی پخش خواهد شد.