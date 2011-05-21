ابراز نگرانی نمایندگان مجلس از دخالت دولتمردان در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، تداخل فعالیت های قانونی دولتمردان با فعالیت های انتخاباتی از موضوعاتی است که در سابقه سیاسی جمهوری اسلامی قدمتی به اندازه تاریخ آن دارد اما اظهارات یکشنبه شب رئیس جمهور در رسانه ملی مبنی بر عدم جواز دولتمردان برای دخالت در انتخابات تلنگری بود بر فضای مبهم و غیر شفاف سیاسی کشور تا در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فعالان سیاسی را متوجه تاکید مقام اول اجرایی کشور بر لزوم استقلال فرآیند انتخاباتی خانه ملت از این قوه کند.

تلنگری که رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلوزیونی خود به آن اشاره کرد بهانه ای شد تا برای پیگیری این موضوع به سراغ نمایندگان فعلی مجلس در استان های مختلف رفته و از آن ها در خصوص شرایط سیاسی استان متبوعشان سوال کنیم. سوال هایی که با پاسخ های نگران کننده ای همراه بود.

فضای انتخاباتی استان فارس با دخالت های استانداری غبار آلود شده است

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درخصوص فضای انتخاباتی استان فارس گفت: علی رغم اظهارات رئیس جمهور مبنی بر عدم دخالت دولت در انتخابات آینده، استانداری شیراز در حال مهره چینی از حامیان خویش برای نامزدی در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در سطح استان فارس است.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استانداری شیراز با جهت گیری معرفی کاندیدا در سطح این استان فعالیت می کند ومصاحبه ها و فعالیت های سیاسی این نهاد رنگ و بوی انتخاباتی دارد.

نماینده مردم شیراز اظهار داشت: علی رغم اظهارات رئیس جمهور مبنی بر عدم دخالت دولت در انتخابات آینده، استانداری شیراز در صدد نیرو چینی و انتخاب گزینه ها نامزدی برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در سطح استان است تا از حضور مجدد مخالفانش درمجلس جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه در استان فارس بودجه های عمرانی بر اساس رابطه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استانداری توزیع می شود تصریح کرد: بر همین اساس نمایندگانی که رابطه خوبی با استانداری دارند میتوانند بیشترین بودجه را برای اتمام پروژه های عمرانی خود جذب کنند و نمایندگانی که گوش به فرمان استانداری نبوده و بعضا مخالفت هایی با برخی جهت گیری ها داشته اند از اختصاص بودجه های عمرانی به شهرستان هایشان محروم می شوند.

وی افزود: در برخی شهرستانها نمایندگان همراه با استانداری دو تا سه برابر بودجه مورد نیاز پروژه های عمرانی شان اعتبارات در یافت کردند در حالی که بودجه برخی دیگر از شهرستان ها به اعتبارات جاری استانی اختصاص یافت.

قادری اظهار داشت: استانداری شیراز در تلاش است تا برای انتخابات آینده مهره چینی از کاندیداهای منتسب به دولت در استان انجام دهد تا از ظهور مجدد مخالفان جلوگیری کند.

این در حالی است که طبق ماده 25 قانون انتخابات هیچ یک از دستگاه های دولتی مجاز به دخالت در امر انتخابات نیستند.

جریان های منتسب به دولت برای حضور در انتخابات آتی بیت المال را به خدمت گرفته اند

همچنین نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تشریح فضای سیاسی استان خوزستان گفت: جریانی در این استان با استفاده از امکانات دولتی و با لابی های گسترده در صدد کسب کرسی های استان در مجلس شورای اسلامی است.

سید فاضل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استاندار رسما به مسئولان استانی دستور داده با جناح های مخالف دولت هیچگونه همکاری برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی نداشته باشند .

عضو مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: جریان هایی در سطح استان خوزستان از طرف استانداری با استفاده از امکانات دولتی درصدد ساماندهی گزینه ها و مهره های مورد نظر دولت می باشند.

وی با اشاره به اینکه حامیان این جریان در سطح استان نشست ها و لابی های گسترده ای دارند اظهار داشت: با اصلاح قانون انتخابات و لزوم احراز مدرک فوق لیسانس برای حضور نامزد ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد زیادی از گزینه های مورد نظر این جریان حذف شدند.

در حالی که طبق ماده 59 قانون انتخابات استفاده ازامکانات وزارت خانه ها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند در ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.

تب وتاب فعالیت سیاسی یک جریان خاص در اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص فضای انتخاباتی استان گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم ارائه مدرک فوق لیسانس از طرف نامزدهای شرکت در رقابت های انتخاباتی آینده تا حدودی تب وتاب فعالیت های سیاسی جریانات منتسب به دولت را در سطح استان ها کاهش داد.

نیره اخوان بی طرف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود یک ماه گذشته کاندیداهای منتسب به جریان انحرافی با حمایت مقامات دولتی در سطح استان فعال بودند اما با تصویب قانون لزوم ارائه مدرک فوق لیسانس از سوی نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی این افراد تا حدودی نا امید گشته و از صحنه رقابت ها حذف شدند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این مصوبه مجلس تا حدودی تب و تاب انتخابات در این جریان کم شد، بنابراین ما منتظر اقدامات بعدی این جریان در سطح استان ها هستیم.