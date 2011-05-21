قفل های ضد سرقت الکترومکانیکی عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک فرهادی از محققان این طرح تحقیقاتی با تاکید بر اینکه این قفل با همکاری دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان کرمانشاه اجرایی شده است، اظهار داشت: با آنالیز قفل های ضد سرقت سیستمی طراحی کردیم که سارقان نتوانند به راحتی آن را باز کنند.

وی با بیان اینکه قفل های طراحی شده از نوع الکترومکانیکی گیربکس دار است، افزود: با سیستمی که بر روی آن نصب شده است می توان بر روی درب های آپارتمانی و پارکینگ ها، درب های ضد سرقت، تیرهای روشنایی معابر، کمربندهای حفاظتی، ترانسفورماتورهای برق و موتورهای چاه های آب کشاورزی به کار برد.



فرهادی با اشاره به وضعیت قفل های امنیتی درب های آپارتمان، یاداور شد: در حوزه درب های آپارتمانی ضد سرقت، بازار کشور مورد تهاجم کشورهای دیگر قرار گرفته است به گونه ای که مدل هایی به بازار با عنوان ضد سرقت عرضه می شود که چنین کاربردی ندارند.

وی به طرح تحقیقاتی اجرا شده در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: در طراحی این قفل ها از فناوری بومی استفاده شد و به گونه ای طراحی شده است که می توان به سفارش مشتری تغییرات لازم را اعمال کرد.

مجری طرح با بیان اینکه این طرح به ثبت رسیده است، اضافه کرد: محصولی که ارائه شد به صورت یک نمونه پایلوت است که پس از کنترل توسط مشتری و پلیس به صورت انبوه تولید می شود.