به گزارش خبرگزاری مهر، سارا عرفانی در تشریح گردآوری کتاب به پایگاه خبری سوره مهر گفت: این کتاب مجموعهای از 80 داستان کوتاه است که در آخرین جشنواره عاشورایی داستان جایزه لوح حوزه هنری انتخاب و به رشته تحریر درآمده است.
وی هدف از جمعآوری این مجموعه مذهبی را نبود داستانهای مینی مالیستی در حوزه ادبیات عاشورایی عنوان کرده و افزود: از آنجایی که محتوای داستانها در یک حال و هوای خاصی نوشته شده است، ذهن خواننده باید با داستانها آشنا باشد.
از سارا عرفانی تاکنون سه اثر با نامهای لبخند مسیح، پروانهای که سوخت و دلاورمرد سیستان توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.
