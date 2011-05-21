به گزارش خبرنگار مهر، سازمان میراث فرهنگی به انجمن های میراث فرهنگی کشور اعلام کرد که بهدلیل همزمان شدن مراسم تودیع و معارفه حمید بقایی و روحالله احمدزاده، برگزاری گردهمایی تشکلهای غیردولتی حامی میراث فرهنگی در کشور به زمان دیگری که متعاقبا اعلام میشود، موکول شد.
قرار بود، براساس برنامهریزی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری عصر امروز (31 اردیبهشتماه) در چهارمین روز از هفته میراث فرهنگی که به نام روز "میراث و مشارکتهای مردمی" نامگذاری شده است، گردهمایی تشکلهای غیردولتی حامی میراث فرهنگی سراسر کشور با حضور مسؤولان سازمان میراث فرهنگی در مجموعه کاخ گلستان برگزار شود.
