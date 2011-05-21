  1. هنر
  2. سایر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۵

از سوی نشر افق

"فیلم‌های کتبی سیلویا پلات" منتشر می‌شود

"فیلم‌های کتبی سیلویا پلات" منتشر می‌شود

نشر افق به زودی یک مجموعه داستان با نام "فیلم‌های کتبی سیلویا پلات" نوشته مریم عباسیان را منتشر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، "فیلم‌های کتبی سیلویا پلات" شامل 7 داستان کوتاه به قلم مریم عباسیان است که نخستین تجربه‌اش در عرصه چاپ مجموعه داستان را پشت سر می‌گذارد.

ناپایداری روابط زن و مرد و پرداختن به برخی از جزییات در مناسبات انسان‌های جامعه پیرامون محور کلی اغلب داستان‌های این مجموعه است.

این کتاب به صورت اول شخص روایت می‌شود و قصه‌ها را زنان تعریف می‌کنند و تنها در یک داستان راوی مرد است.

"شکلات‌های روکش‌دار با طعم زهرمار"، "تد هیوز در آشپزخانه نباتی وول می‌خورد" و "پری آلبالویی با غمباد" نام برخی داستان‌های این کتاب است. 

کد مطلب 1316486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها