به گزارش خبرنگار مهر، "فیلم‌های کتبی سیلویا پلات" شامل 7 داستان کوتاه به قلم مریم عباسیان است که نخستین تجربه‌اش در عرصه چاپ مجموعه داستان را پشت سر می‌گذارد.

ناپایداری روابط زن و مرد و پرداختن به برخی از جزییات در مناسبات انسان‌های جامعه پیرامون محور کلی اغلب داستان‌های این مجموعه است.

این کتاب به صورت اول شخص روایت می‌شود و قصه‌ها را زنان تعریف می‌کنند و تنها در یک داستان راوی مرد است.

"شکلات‌های روکش‌دار با طعم زهرمار"، "تد هیوز در آشپزخانه نباتی وول می‌خورد" و "پری آلبالویی با غمباد" نام برخی داستان‌های این کتاب است.