به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش در چهل و یکمین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها در دانشگاه مازندران گفت: در کشورهای پیشرفته بیش از 95 درصد آنها برای بازار کار تربیت می شوند اما دارندگان دکتری تخصصی در ایران مرتب به سراغ مسئولان وزارت علوم و نمایندگان مجلس می روند و می گویند به عنوان مثال یکسال است که هیچ دانشگاهی آنها را برای عضویت هیئت علمی نپذیرفته است.

وی افزود: دارندگان دکتری تخصصی حتما نباید عضو هیئت علمی شوند بلکه آنها مجتهد رشته های خود هستند و انتظار می رود یک شرکت راه اندازی کنند و چند نفر دیگر را هم تحت پوشش خود بگیرند. به نظر می رسد که لازم است ویژگی های یک دارنده دکتری تخصصی خوب که قابلیت عضویت در هیئت علمی دانشگاه را داشته باشد تدوین کنیم و همچنین مشخص شود که چه درصدی از دانشجویان دکتری با این نگاه تربیت شوند که جذب هیئت علمی شوند.

معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه باید تعیین شود که هدف از خروجی های دوره های دکتری تخصصی چیست گفت: باید مشخص شود که این خروجی ها می خواهند برای استادی به کار گرفته شوند و یا برای صنعت. دانشجوی دوره دکتری برای بهره گیری در هر کدام از این زمینه ها (استادی یا صنعت) باید یک فرم خاص برای تربیت داشته باشد.

وی یکی از خروجی های دوره های دکتری تخصصی را نیروهایی برای کسب جایگاههای هیئت علمی دانشگاه عنوان کرد و افزود: دانشگاهی در یک رشته که حتی یک استاد هم در آن رشته ندارد اقدام به راه اندازی دوره دکتری تخصصی می کند و اتفاقا 10 دانشجوی PHD نیز پذیرش می کند و این دانشجویان دیگر مانند صدقه بگیر مجبور می شوند در اتاق این استاد و آن استاد باشند که آیا شما استاد مشاور من می شوید؟!

معاون وزیر علوم خروجی دیگر دانشگاه را "دانش فنی" عنوان کرد و گفت: ثبت اختراع باید برایمان ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد. اسم Patent (ثبت اختراع) در آئین نامه هایمان خیلی مهم شده اما اصلا به نقش ثبت اختراع توجه نشده است. یعنی ثبت اختراع ها جز هزینه، فایده دیگری برایمان نداشته و ارزش افزوده اقتصادی به دنبال نداشته است.

نادری منش که در جمع روسای دانشگاههای منتخب آمایش آموزش عالی سخنرانی می کرد، هدف آمایش آموزش عالی را در درجه اول پاسخگویی به نیازهای داخلی عنوان کرد و گفت: اگر نیاز داخلی را حل کردیم سپس می توانیم برای تربیت نیروی متخصص بیش از حد نیاز کشورمان و البته در رشته هایی که درخواست های اجتماعی نیز وجود داشته باشد تصمیم گیری کنیم. از این نیروهای تربیت شده بیش از حد مورد نیاز کشور می توانیم برای در دست گرفتن بازارهای بین المللی هم استفاده کنیم.

وی در تشریح نرخ رشد جمعیت دانشجویی در پایان برنامه پنجم توسعه نیز گفت: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله نظام تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 40 درصد جمعیت بین 18 تا 24 سال کشورمان را پوشش دهیم. جمعیت موجود در این بازه سنی در حال حاضر بیش از 12 میلیون است اما تا پایان برنامه پنجم توسعه این جمعیت به 9 میلیون نفر می رسد.

معاون آموزشی وزیر علوم در بخشی از سخنانش در تشریح 5 شاخص آموزش عالی در کشورهای پیشرفته به میزان در دسترس بودن آموزش عالی، هزینه آموزش عالی، میزان پاسخگویی آموزش عالی در هر رده اعم از دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان، کیفیت آموزش عالی و کنترل و تضمین کیفیت آموزش عالی اشاره کرد.

نادری منش در تشریح تغییرات آئین نامه مدیریت دانشگاهها نیز گفت: چون معتقدیم مدیر باید پاسخگو باشد در آئین نامه جدید مدیریت دانشگاهها اختیار زیادی به مدیران دانشگاهی داده ایم.