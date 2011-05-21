محمدرضا عطارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای سدهای برقآبی در بودجه سال 90 معادل 5 هزار میلیارد ریال است که به نظر میرسد بتواند سهم مناسبی باشد، اگرچه بخشی از اعتبارات هم از طریق فروش اوراق مشارکت یا سایر منابع تامین میشود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: البته در این راستا 10 هزار میلیارد ریال نیز به بخشهای عمرانی آب اختصاص یافته است که میتواند گام مناسبی ساماندهی پسابها باشد.
وی تصریح کرد: برای اولین بار در قانون بودجههای سنواتی کشور، 500 میلیون دلار اعتبار ارزی برای آبرسانی به مجتمعهای روستایی در نظر گرفته شده است که این امر میتواند سرفصل جدیدی در تامین اعتبارات این بخش باشد.
عطارزاده وضعیت بودجه آب در سال جاری را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: البته بخش آب، بخشی بسیار بزرگ است که به نظر میرسد باید اعتبارات بیشتری به آن در بودجههای سنواتی اختصاص داده شود، در این راستا اما رشد مناسب بودجه بخش آب در سال 90 خود انگیزه مناسبی برای پیشبرد پروژهها و طرحهای این بخش است.
