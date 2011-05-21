استانهای متقاضی ایجاد دانشگاه تک جنسیتی/ بررسی 8 دانشگاه تک جنسیتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی نادری در چهل و یکمین نشست معاونان آموزشی دانشگاهها در بابلسر در تشریح روند تقاضا و ایجاد موسسات آموزش عالی تک جنسیتی در کشور گفت: از این موسسات غیردولتی دو موسسه تک جنسیتی ابرار و رفاه در تهران در حال فعالیت هستند.

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم از مشهد، قم، زاهدان، تبریز، ارومیه و شیراز و استان البرز به عنوان محل های متقاضی راه اندازی دانشگاه تک جنسیتی در کشور نام برد و گفت: غیر از قم، در هر کدام از آنها تقاضای راه اندازی یک موسسه آموزش عالی تک جنسیتی وجود دارد. در قم درخواست راه اندازی دو موسسه آموزش عالی تک جنسیتی، یک دخترانه و یک پسرانه وجود دارد که گزینش های مربوطه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه 295 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در کشور داریم گفت: تعداد موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در کشور که دارای مجوز قطعی هستند تا نیمه اول سال 86 برابر 181 موسسه بود اما تا پایان سال 89 به 291 موسسه رسید.

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم با بیان اینکه بیشترین تقاضا‌ برای راه اندازی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مربوط به سال 85 است گفت: در سالهای 88 و 89 کمترین مجوزهای قطعی و اصولی برای موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی صادر شده است.

وی از استانهای مازندران، اصفهان، خراسان رضوی، قزوین، تهران، گیلان، آذربایجان شرقی، قم، کرمان و گلستان به عنوان 10 استان اشباع از نظر تعداد موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نام برد.

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم بالاترین درصد تراکم موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی را مربوط به استان قزوین دانست و افزود: تعداد موسسات غیردولتی غیرانتفاعی در 4 استان کردستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خوزستان کمتر از میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه است. البته تعدادی تقاضا برای راه اندازی موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در این 4 استان آمده که کار گزینش آنها در حال انجام است.

وی که در دانشگاه مازندران در جمع معاونان آموزشی دانشگاهها در بابلسر سخنرانی می کرد، با اشاره به فعالیت 42 موسسه غیرانتفاعی در استان مازندران گفت: این در حالیست که تا سال 89 استان مازندران باید دارای 9 موسسه غیر انتفاعی می‌بود. همچنین در استان اصفهان 34 موسسه فعال وجود دارد اما بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بوده در انتهای برنامه 17 موسسه در استان اصفهان فعال باشد.

نادری افزود: تعداد موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی که بر اساس آمار مندرج در برنامه چهارم توسعه باید به استان قزوین مجوز داده می شد 4 موسسه است اما در حال حاضر 21 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در این استان وجود دارد. در استان کرمان نیز که در حال حاضر 13 موسسه وجود دارد مقرر بوده که تا پایان برنامه چهارم توسعه 9 موسسه داشته باشیم.