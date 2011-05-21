دکتر مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک امریکا در مورد تمایز مشخص میان رازها و مسائل در فلسفه و علوم انسانی و علوم اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: فرانسیس بیکن بنیانگذار و پدر علوم جدید میگوید برای آنکه بشر بتواند بر طبیعت مسلط شد ابتدا باید خدمتکار آن باشد. یعنی بشر بایستی در طبیعت تحقیق و تفحص کند و مدلها و شیوههای کارکرد طبیعت را مورد توجه و بررسی قرار دهد.
وی تصریح کرد: از آنجا که اشیاء و پدیدهها دارای پیچیدگیهای زیادی هستند از اینرو مشاهده صرف برای شناخت و درک این پیچیدگیها کفایت نمیکند.
گلسپی یادآور شد: آزمایش و آزمون مستلزم بررسی کارکرد واقعی پدیدهها است. یعنی در آزمایش کارکرد واقعی چیزها را مشخص میکنیم. چنین آزمایشهایی مبتنی بر اصول موضوعه و روشهایی هستند که در گذشته شکل گرفته و گسترش یافتهاند.
وی افزود: در واقع این همان مسیری است که دانشمندان علوم اجتماعی در تحلیل تعاملات و کنشهای انسانی در مدلهای کامپیوتری، تحلیل آماری و نظریه بازی از آن بهره میگیرند.
مؤلف "نیهلیسم بعد از نیچه" تصریح کرد: دانشمندان علوم اجتماعی در این روشها به دنبال مشخص کردن عوامل اساسی رفتار انسان بر اساس ماهیت او به عنوان یک فرد و یک موجود اجتماعی هستند.
وی تأکید کرد: ادبیات و سایر علوم انسانی نیز بر اساس همین درک طبیعت گرایانه به وجود میآیند. اما توجه خود را نهایتاً بیشتر معطوف به احتمالات و امکانات میکنند تا ضرورتها و بایستهها.
استاد فلسفه دانشگاه دوک یادآور شد: به عبارت دیگر علوم اخیر کمتر خود را محدود به ساختارها و قیود طبیعت میکنند و بر روی قدرت خیال و تخیل گشوده هستند و در مورد چیزهای احتمالی و آنچه انسان در مورد آن تخیل میکند نیز سخن میرانند.
مؤلف "بنیان تاریخ" تأکید کرد: فلسفه از یک سو امکانات و احتمالات جهانی را که به طور مبنایی عقلایی است را بررسی میکند و از سوی دیگر خود اصول موضوعه را مورد توجه و بررسی قرار میدهد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه دوک تصریح کرد: بر این اساس شاید منصفانه باشد که بگوئیم به طور کلی علوم اجتماعی به دنبال حل مسائل هستند و علوم انسانی راهها و روشهایی که در آن همه راه حلها (اعم از تخیلی و غیر تخیلی) شکل میگیرند را مورد انکشاف قرار میدهد و فلسفه به بررسی اصول موضوعهای میپردازد که تصورات گوناگون را شکل میدهند.
وی افزود: این بررسی و تحقیق در اصول موضوعه در اغلب موارد منجر به مواجهه انسان با پرسشها و رازهای اساسی که وجود و هستی او را شکل داده، میشود.
استاد علوم سیاسی و فلسفه دانشگاه دوک آمریکا در پایان تأکید کرد: مواجهه با چنین پرسشها و رازهایی نهایتاً منجر به درک و تصور انسان از جهان و مسائل موجود در آن میشود.
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