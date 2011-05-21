آخرین وضعیت یک کنکور جنجالی/ آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور مجازی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان در مرحله مصاحبه سومین دوره آزمون کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی(مجازی) نیمسال دوم تحصیلی 90-89، می توانند شنبه و یکشنبه هفته آینده در سایت htt://ems.ut.ac.ir ثبت نام کنند.

پذیرفته شدگان پس از ثبت نام الکترونیکی در روزهای مذکور لازم است، صبح از ساعت 8 الی 16 جهت تحویل اصل مدارک ضروری وانتخاب واحد به محل دانشکده های تعیین شده مراجعه کنند.

تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور در دانشگاهها مستلزم کسب مجوز از مدیریت حوزه است.

بر اساس بند 2-2 شیوه نامه ثبت نام آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران، به پذیرفته شدگان سومین دوره آزمون کارشناسی ارشد آموزشهای الکترونیکی(مجازی) معافیت تحصیلی از سوی نظام وظیفه تعلق نمی‌گیرد. بدیهی است ثبت نام پذیرفته شدگان مذکور منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم است.

تحصیل همزمان در مقاطع تحصیلات تکمیلی ممنوع است و هر زمان مشخص شود دانشجو، تحصیل همزمان داشته است از تحصیل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می شود.



اصل مدارک مورد نیاز برای ثبت نام الکترونیکی کارشناسی ارشد آموزشهای الکترونیکی (مجازی) و اسکن مدارک، اصل گواهی موقت و یا ارائه نامه ای مبنی بر فارغ التحصیلی حداکثر تا تاریخ 30/11/89 در مقطع کارشناسی، ارائه دو نسخه پرینت فرم مشخصات فردی پذیرفته شده پس از ثبت نام الکترونیکی (هنگام تحویل مدارک) و ارائه دو نسخه فرم کمیته انضباطی (هنگام تحویل مدارک) برای ثبت نام لازم است.

مبلغ شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 که باید به حساب غیر قابل برداشت پردیس / دانشکده / موسسه مربوطه واریزشود، به این شرح است:

جدول شهریه های کلاسهای کارشناسی ارشد مجازی